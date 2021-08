Viikon visa on jälleen julki. Kysymyksiä on tuttuun tapaan laidasta laitaan.

Pääset tekemään Hämeen Sanomien visan alta:

/15 Viikon visa 33/2021 Kuinka tarkasti luit Hämeen Sanomia? Testaa tietosi tästä! 1 / 15 Missä pelattiin multigolfin MM-kisat heinäkuun lopulla? Riihimäellä Valkeakoskella Hattulassa 2 / 15 Kuka suomalainen poliitikko kuoli 7.8.2011? Pertti Paasio Harri Holkeri Kalevi Sorsa 3 / 15 Minä vuonna silloinen Sääksmäen kunta liitettiin Valkeakoskeen? 1973 1977 1981 4 / 15 Kenestä edesmenneestä kuvanveistäjä Ian Rank-Broadley teki patsaan? Prinssi Philipistä Kuningataräiti Elisabetista Prinsessa Dianasta 5 / 15 Mikä on olympiapronssia uineen Matti Mattssonin kotikaupunki? Pori Oulu Espoo 6 / 15 Missä osassa Hämeenlinnaa Ritvalanpuisto sijaitsee? Nummella Sairiossa Ruununmyllyllä 7 / 15 Mitä Gertrude Ederle teki v.1926 ensimmäisenä naisena? Kiipesi Mont Blancille Juoksi Kiinan muurin päästä päähän Ui Englannin kanaalin yli 8 / 15 Minkä kunnan alueella sijaitsevat Kullasvuoren ulkoilualue ja Tuomastornit? Pälkäneellä Padasjoella Vesilahdella 9 / 15 Missä pelattiin pesäpallon Itä – Länsi tällä kertaa? Porissa Sotkamossa Hyvinkäällä 10 / 15 Mikä yhdistys jakaa Warelius-palkintoa? Skepsis ry Suomen tietokirjailijat ry Suomen Filosofinen Yhdistys SFY 11 / 15 Mikä on nuoren Veeti Kauniston harrastama moottoriurheilulaji? Trial Karting Motocross 12 / 15 Minä vuonna näyttelijä Marilyn Monroe kuoli? 1962 1963 1964 13 / 15 Mikä esine on kuvattuna Urjalan kunnan vaakunassa? Keltainen atrain Valkoinen avain Hopeinen apilaristi 14 / 15 Missä pain Suomea Helkama Veloxin polkupyörätehdas sijaitsee? Salossa Hangossa Turussa 15 / 15 Minkä maalainen passari Hämeenlinnan Lentopallokerhon Dana Schmit on? Saksalainen Alankomaalainen Itävaltalainen Your score is The average score is 0% LinkedIn Facebook Twitter 0% Restart quiz Exit

Mukavia hetkiä visailun parissa!

Löydät aiemmat visat tästä.