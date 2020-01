Viikonvaihteeksi luvassa lunta, räntää ja vettä – Kehno ajokeli maan keski- ja pohjoisosiin

Suomeen on luvassa viikonlopuksi paikoin runsaita lumi-, räntä- ja vesisateita. Liikennesää on kehno lauantaina ja sunnuntaina maan keski- ja pohjoisosissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateiden mukana saapuvat tuulet yltyvät koviksi länsi-...

Suomeen on luvassa viikonlopuksi paikoin runsaita lumi-, räntä- ja vesisateita. Liikennesää on kehno lauantaina ja sunnuntaina maan keski- ja pohjoisosissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateiden mukana saapuvat tuulet yltyvät koviksi länsi- ja etelärannikolla. Ensimmäiset sateet saadaan lauantaina iltapäivällä länsirannikolla, josta ne liikkuvat läpi koko maan. Suuressa osassa maata sateet tulevat lumena. Ajokeli on lauantaina kehno Manner-Suomessa…