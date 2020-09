Viisi koululaista asetettu karanteeniin Hämeenlinnassa, kyseessä mahdollinen altistuminen

Hämeenlinnassa viisi koululaista on asetettu karanteeniin mahdollisen korona-altistuksen takia.

Oppilaista neljä on Nummen yhtenäiskoulusta ja yksi Kirkonkulman koulusta. Hämeenlinnan kaupunki tiedotti asiasta perjantaina iltapäivällä.

Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä kertoo, että kyseessä on varotoimi. Karanteeniin asetetuilla oppilailla ei ole todettu koronatartuntaa, mutta he ovat mahdollisesti altistuneet virukselle ja siksi heidät on määrätty kotikaranteeniin.

– Tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Ruununmyllyn koulussa. Siellähän oli todettu tartunta, jolloin koulussa määrättiin laaja karanteeni, Mäkelä sanoo.

Joukossa hyvin eri-ikäisiä oppilaita

Viiden oppilaan karanteenipäätöksen ovat tehneet terveysviranomaiset ja asiasta on oltu yhteydessä suoraan perheisiin.

Nummen yhtenäiskoulun rehtorin Kati Hirvosen mukaan altistuneiden joukossa on hyvin eri-ikäisiä oppilaita. Koululla ei ole tietoa siitä, missä altistukset ovat tapahtuneet.

Tiedotteen mukaan karanteenit eivät aiheuta koulun muille oppilaille tai perheille mitään välittömiä tutkimustarpeita tai toimenpiteitä.

Varotoimenpiteenä koulujen opetustiloja järjestetään tavallista väljemmin ja tarpeettomia fyysisiä lähikontakteja vältetään. Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä.

Tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä, kouluun ei tulla oireilevana. Lievästikin oireilevia kehotetaan hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirukseen liittyvissä oire-epäilyissä tehdään oirearvio sähköisesti osoitteessa www.omaolo.fi.

Ruununmyllyn koulun karanteeni jatkuu 21. syyskuuta asti. Samoin Lyseon lukion oppilaita on koronan takia karanteenissa ja koko lukio on etäopetuksessa 25.9. saakka. HÄSA

Muokattu 18.9 klo 17.20. Lisätty Kati Hirvosen kertoma.