Viisi uutta koronavirustartuntaa Kanta-Hämeessä – Koko maassa 131

Lauantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin 5 uutta covid 19-tartuntaa, joista kolme on karanteenissa olleilla henkilöillä, yhden perhepiirissä on ollut flunssainen henkilö ja yhden tartuntaketjua ei voida luotettavasti jäljittää. Uusia tartuntoja on...

Lauantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin 5 uutta covid 19-tartuntaa, joista kolme on karanteenissa olleilla henkilöillä, yhden perhepiirissä on ollut flunssainen henkilö ja yhden tartuntaketjua ei voida luotettavasti jäljittää. Uusia tartuntoja on ilmennyt Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta Twitterissä sunnuntaina. Viikon aikana sairaanhoitopiirin alueella on todettu tartuntoja lähes päivittäin. Perjantaina uusia tartuntoja tiedotettiin todetun…