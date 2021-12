Miten on: Viivästyykö Riihimäen uimahallin remontti, kun hankkeessa otettiin askel taaksepäin?

Riihimäen kaupunginhallitus päätti palauttaa uimahallin ja maauimalan remonttia koskevan hankesuunnitelman valmisteluun uudelleen, kerrotaan Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Uimahallin ja maauimalan kunnostustöihin on varattu investointiohjelmassa 13,1 miljoonaa euroa. Tästä uimahallin osuus on noin 10 miljoonaa euroa. Alkuperäisen alustavan aikataulun mukaan uimahallin kunnostuksen on tarkoitus alkaa kesäkaudella 2022 ja valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Miksi remonttihankesuunnitelma palautui valmisteluun,...

