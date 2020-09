Viking Line ottaa vastuun karille ajaneen Amorellan lastien vakuuksista – Edellyttää kuljettajien pääsevän heti ajoneuvoihinsa

Laivayhtiö Viking Line on ilmoittanut ottavansa vastuun vakuuksista, joita pelastusyhtiö on vaatinut kuljetusyrityksiltä. Alfons Håkans on vaatinut vakuuksia kuljetusyrityksiltä, joiden rekkoja ja lasteja oli sunnuntaina karille ajaneen Amorellan kyydissä.

Viking Line ilmoittaa myös edellyttävänsä, että pelastusyhtiö antaa heti kuljettajille pääsyn ajoneuvoihinsa Långnäsin satamassa Ahvenanmaalla. Ajoneuvoja ei ollut päästetty lähtemään ilman vakuuksia, kuten vakuutusyhtiön vakuuskirjettä. STT