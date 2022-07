Voiko asukas luottaa älykotinsa laitteiden tietoturvaan? Asuntomessuilla nähdään pitkälle automatisoituja asuntoja

Asuntomessuilla on useita älykoteja, joista yhdessä on jopa useita satoja älylaitteita: valoja, pölynimureita, sähkölukkoja.

Tulevaisuuden kodin melkein mikä tahansa laite voi olla kytkettynä internetiin. Toinen asia on, miten hyödyllistä tällainen olisi. Siksi kuluttajalta odotetaan tarkkuutta hankinnoissaan ja kodin ratkaisuissa.

Vanhempi johtava tutkija Jarno Niemelä yritysten tietoturvaan erikoistuneelta WithSecurelta suosittelee ostamaan älylaitteensa tunnetuilta valmistajilta, sillä tällöin tietoturvan suhteen valmistajilla on maineensa pelissä. Tällöin myös laitteisiin tulee todennäköisemmin säännöllisesti päivityksiä, jotka pitävät laitteen tietoturvallisempana.

– Tyypillisimmissä tietoturvan rikkoutumisen tapauksissa vanhanaikainen laite on kytketty suoraan internetiin ilman reititintä tai asiakkaalla on ollut heikko ja helposti arvattava salasana. Kolmas syy on valmistajan oma tietoturvaongelma, kertoo Niemelä.

Langatonta teknologiaa käytetään nykyään kotien laitteissa yhä useammin. Ilmiö näkyy tämän vuoden Naantalin asuntomessuilla, joiden kohteista muutamia voi kutsua älykodeiksi, sillä niistä löytyy kymmeniä ja yhdestä kohteesta jopa satoja älylaitteita.

Asuntomessujen Rauhalanrinteen omistaja Janne Hurme on osallistunut perheensä asunnon rakentamiseen tiiviisti. Ohjelmointi on Hurmeelle töistä tuttua, sillä hän työskentelee alalla, mutta suhtautuu silti älykotinsa suunnittelemiseen harrastuksena.

Hurmeen uudessa kodissa on useita satoja älylaitteita, asuntomessujen eniten.

Tällä hetkellä laitteiden käyttämiseen tarvitsee useita eri sovelluksia, mutta Hurmeen tavoitteena on saada yhdistettyä kaikki laitteet niin, että niitä voi käyttää yhdellä sovelluksella.

– Automaation perusta on, että sen tulisi helpottaa ihmisen elämää, ei tehdä siitä vaikeampaa, Hurme sanoo.

Hurmeen mukaan älylaitteina kodinkoneista ja uunista ei ole suurta hyötyä. Sen sijaan talosta löytyy esimerkiksi sähkölukko, jonka voi kätevästi avata koodilla tai avainlätyskällä. Lukkoon pystyy myös antamaan kertakäyttöisiä koodeja, jolloin postipakettia tuovalle yritykselle voi antaa koodin ja paketin voi tuoda sisälle saakka, vaikka kukaan ei olisi kotona.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ä lylaitteita löytyy asuntomessuilta runsaasti Rauhalanrinteen lisäksi muun muassa kohteesta Honka Haiku sekä kohteesta Naantalin Aurinkolinna. Nämä kohteet eroavat Rauhalanrinteestä siinä, että asuntoon muuttavat eivät ole osallistuneet älylaitteiden asentamiseen yhtä aktiivisesti, vaan niitä ovat asentaneet yritykset.

Naantalin Aurinkolinnasta löytyy heti sisäänkäynnin jälkeen seinästä tabletti, jolla pystyy säätämään kodin eri huoneiden lämpötiloja sekä valaistusta. Sama onnistuu internetin kautta myös puhelimella tai tietokoneella.

Älylaitteisiin pystyy halutessaan lisätä ääniohjauksen. Kohteen sähkövastaava Jouni Koivisto RS-insinööreistä kertoo käyttävänsä ääniohjausta kotonaan.

– En käytä enää valokatkaisijoita. Kun herään aamulla ja haluan valot päälle, pyydän ääneen Alexaa tekemään sen puolestani, Koivisto sanoo.

Honka Haikussa älylaitteiden hallitsemiseen käytetään sovellusta, jota voi käyttää kännykästä. Sovelluksella voi säätää muun muassa valaistusta, lämpötiloja, turvakameroita ja tarkastaa, ovatko ovet kiinni tai pistorasioihin kytketyt älylaitteet päällä.