Voiko jouluna kokoontua turvallisesti? Näin johtajaylilääkäri Sally Leskinen vastasi yleisön kysymykseen

Aatonaattona verkossa järjestetyssä keskussairaalan avoimessa koronainfossa esitettiin yleisökysymys, jota moni on varmasti miettinyt: voiko jouluna kokoontua turvallisesti perheen ja ystävien kesken? Johtajaylilääkäri Sally Leskinen kehotti ainakin rajoittamaan kokoontujien määrää sekä miettimään, kuinka suuri riski on sille, että joukossa on joku tartuntaa vielä oireettomasti kantava. – Turvallisuus riippuu paljon siitä, ollaanko ennen kohtaamista oltu paljon kontakteissa...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja