Voimanpesä Jussi Kananen tehtailee ennätyksiä ja kyykkää, kun vaimo käskee

Superraskaansarjan somerolaispenkkaaja J ussi Kananen on kolistellut puntteja 12-vuotiaasta asti, mutta kilpaillut voimanostossa vasta muutaman vuoden. Kun Kananen pitkän empimisen jälkeen kisoihin lähti, tulosta tuli heti.

Eri ammattilaisliittojen kisoissa ahkerasti nostava voimanpesä on muutamassa vuodessa voittanut muun muassa yhdeksän MM-kultaa ja saman verran Suomen mestaruuksia.

– Moni on ihmetellyt, miten voi noin lyhyessä ajassa voittaa yhdeksän tai kymmenen mestaruutta. Olen kisannut useassa liitossa, raakana ja paidan kanssa, Kananen kertoo.

Voimakas Kananen on ollut aina, mutta hänellä oli todella korkea kynnys lähteä kilpailemaan. Kananen kertoo olevansa kova jännittäjä, jolle ei aina kisojen alla ruoka maistu eikä unikaan tule normaalisti.

– Minun oli pakko lähteä kilpailemaan, kun silloinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni Emma ilmoitti minut kysymättä isoihin kisoihin Helsinkiin.

Kananen kertoo miten tärisi ennen kisoja ja punnituksessakin syke oli 175:ssä. Kisat menivät kuitenkin hyvin, raakana nousi 190,5 kiloa, mikä rikkoi liiton silloisen ennätyksen.

Kananen jännittää vieläkin kilpailemista, mutta on oppinut elämään sen kanssa. Miehen voitontahto on niin kova, että hän kiertää ahkerasti niin isoja kuin pienempiäkin kilpailuja.

– Viime vuonna kävin 17 kisat, kertoo Kananen, joka kilpailee usein myös ulkomailla.

Paini kävi peukaloiden päälle

Nuorempana Kananen oli parempi jalkakyykyssä ja maastanostossa kuin penkkipunnerruksessa, mutta loukkaantumisten takia hän on ikään kuin liukunut penkkaajaksi.

– Joskus puoliväkisin saan Jussin vetämään ja kyykkäämään, kertoo Kanasen vaimo, häntä kisoissakin avustava Emma Sirén-Kananen .

Kananen harrasti nuorempana painia, mikä kävi peukaloiden päälle. Hän punnertaa sen takia harvinaisella tyylillä, peukalot samalla puolella tankoa muiden sormien kanssa.

Tyyli ei ole yhtä turvallinen kuin tavallinen ote, mutta toisaalta auttaa saamaan vahvat ojentajalihakset nostoon mukaan.

– Ehkä meitä kolme sadasta, jotka punnertavat tällä tyylillä, Kananen toteaa.

Kananen on rikkonut soft equipment -luokassa 600 paunan rajan eli nostanut 272,5 kiloa. Jatkossa hän aikoo nostaa vielä raskaampia rautoja.

– Jossain vaiheessa haluan nostaa millä tahansa tyylillä jenkkien 700 paunaa eli 317, 5 kiloa.

Matalan kynnyksen kilpailut järjestettävänä

Kanaselle on myönnetty oikeus järjestää virallisia kilpailuja, ja hän onkin vaimonsa kanssa järjestämässä sellaiset 21. syyskuuta Somero Fit -salilla Somerolla. Kanasen mukaan kyseessä on matalan kynnyksen kilpailut, jonne kaikkien kilpailijoiden on helppo tulla.