Voipaalan taidekeskus on avannut ovensa kevänäyttelyyn – Menossa on myös kartanon päärakennuksen julkisivuremontti

Voipaalan taidekeskuksen näyttelytilat ovat avatuneet jälleen yli kaksi kuukautta kestäneen koronasulun jälkeen. Koronaohjeistuksen henkilörajoitus on maksimissaan 10 ihmistä kerrallaan 16.5. asti. Toukokuussa käynnistynyt kartanon julkisivuremontti ei aiheuta aukioloihin muutoksia. Emilin oppilastöitä esillä Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin oppilastöiden vuosinäyttelyssä Luonnon voimaa on esillä 31.5. asti 5–18-vuotiaiden oppilaiden teoksia, joita on tehty Emilissä lukuvuoden 2020–2021 aikana. Ulkona,…