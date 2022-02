Lähi- ja kaukojunille on odotettavissa tänään isoja viivästyksiä lumitilanteen vuoksi Etelä-Suomen alueella, kertoo VR. Myös kaukojunaliikenteessä muualle Suomeen on raportoitu tänä aamuna useita myöhästymisiä. Moni Itä- ja Pohjois-Suomeen matkalla ollut juna on myöhästynyt aikataulusta. Ainakin Turun ja Helsingin välillä olevia junavuoroja on myös peruttu, ja junat on korvattu linja-autokuljetuksilla....

