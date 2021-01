Vuoden mehiläistarhaajaksi Risto Niilimäki Akaasta

Suomen Mehiläishoitajain liitto on valinnut Vuoden 2021 mehiläistarhaajaksi akaalaisen Risto Niilimäen. Hänet tunnetaan kotiseudullaan ahkerana mehiläisten puolestapuhujana ja kaupunkitarhojen verkoston kehittäjänä. Risto Niilimäki tekee kotikaupungissaan mehiläistarhausta jatkuvasti tunnetuksi esittelemällä tarhausta lapsille kouluissa ja muille kiinnostuneille kaupunkitarhallaan Toijalan keskustassa. Innovatiivinen tarhaaja on edistänyt tarhausta myös kaupunkisuunnittelun tasolla. Hänen aloitteestaan Akaalle on laadittu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina mehiläistarhaussuunnitelma….

