Vuoden omakotiasukas tulee Tervakoskelta ja on mies tuhansia linnunpönttöjä tuoneiden talkoiden takana

Vuoden 2020 Omakotiasukas on Arto Seppälä Janakkalasta.

Seppälä asuu Tervakoskella itse rakentamassaan omakotitalossa, ja kertoo nauttivansa taajaman rauhasta hyvien palvelujen äärellä.

– Omassa talossa saa rauhassa touhuta, ja kyllä sauna ja autotalli ovat tärkeitä paikkoja. Koti on rauhan tyyssija, Seppälä sanoo Omakotiliiton tiedotteessa.

Hyvä sijainti Hämeenlinnan ja Riihimäen välissä on tärkeä paljon liikkeellä olevalle, vuorotyötä lentokentällä tekevälle miehelle.

Yhdistysaktiivi on monessa mukana

Valinnan perusteluna mainitaan Seppälän pitkäaikaiset luottamustehtävät sekä se, että hän on tehnyt toiminnallaan Omakotiliittoa laajalti tunnetuksi. Häntä kiitellään siitä, että hänen toiminnassaan korostuu pyyteetön jäsenten palveleminen.

Seppälä on aktiivinen Tervakosken omakotiyhdistyksessä, Forssan seudun omakotiyhdistyksessä sekä Omakotiliiton Hämeen piirissä. Tervakosken omakotiyhdistyksen puheenjohtajana hän on ollut kymmenen vuotta.

Seppälä on myös ollut mukana muun muassa Omakotiliiton jäsenlehden uudistuksessa.

– Yhdistystoiminta on rikastavaa, saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja oppii valtavasti eri asioista, Seppälä sanoo tiedotteessa.

Yhdistysaktiivin intohimona ovat erityisesti messut ja tapahtumat. Hän nauttii uusien yhteistyökumppanuuksien solmimisesta.

Kipinän messu- ja tapahtumatoimintaan jo isältään, joka kiersi työnsä puolesta paljon messuja ja otti pienen poikansa usein mukaan.

Innosti linnunpönttötalkoisiin

Seppälä on saanut välillisesti aikaan myös tuhansia linnunpönttöjä ympäri Suomen: hän on ideoinut valtakunnallisen Linnulle koti -kampanjan, joka on aktivoinut linnunpönttötalkoisiin useita Omakotiliiton jäsenyhdistyksiä.

Vuoden Omakotiasukkaan valinta liittyy valtakunnalliseen Omakotipäivään, jota vietetään 2.5.2020. Valinnan on tehnyt Omakotiliiton hallitus. HÄSA

