Vuoden sopimuspalokunta löytyi Valkeakoskelta – Suomen nuorin VPK on perustettu vuonna 2016

Suomen sopimuspalokuntien liitto on palkinnut Valkeakosken VPK:n vuoden sopimuspalokuntana. Valkeakosken vapaaehtoinen palokunta ry on perustettu vuonna 2016 ja sen nuoriso-osasto aloitti toimintansa vasta viime vuonna. Valkeakosken VPK onkin sopimuspalokuntien liiton mukaan Suomen nuorin sopimuspalokunta. – Valkeakosken VPK on lajissaan harvinaisuus, sillä montaa uutta sopimuspalokuntaa ei edes vuosikymmenessä perusteta, vaikka tarvetta varmasti useamminkin olisi, toteaa Suomen...