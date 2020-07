Vuokralaisen etsiminen on Hämeenlinnassa hankalaa – Asukkaan löytäminen osoittautui hitaimmaksi 23 kaupungin vertailussa

Vuokralaisen löytäminen on hankaloitunut Hämeenlinnassa. Suomen Vuokranantajien ja Vuokraovi.comin vuokramarkkinakatsauksen mukaan Hämeenlinnassa on pisimmät vuokra-asuntojen markkinointiajat. Katsauksessa oli mukana 23 kaupunkia. Tammi-maaliskuussa vuokra-asuntoja markkinoitiin keskimäärin 41 päivää. Määrä on kasvanut...