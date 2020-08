Vuorentaan koulun rakentajaksi valittiin yritys, joka on rakentanut vain yhden koulun – Joutsenmerkistä ei ole vielä keskusteltu

Tarjouskilpailun voittanut Tikakoski oy on rakentanut aiemmin vain yhden koulukiinteistön.

Vuorentaan koulun uudisrakennukselle on valittu rakentaja. Hanke on nyt suunnitteluvaiheessa ja koulun rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa.

Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti kohteen alkukesästä ja tarjouskilpailun voitti raisiolainen Tikakoski oy 3,1 miljoonan euron tarjouksellaan. Tavoitebudjetti kohteelle oli 2 950 000 euroa.

”Olemme tietoisesti hakeutuneet koulupuolelle.”

Tikakoski on toteuttanut aiemmin vain yhden koulukiinteistön. Toimitusjohtaja Anssi Heinonen korostaa, ettei tämä ole ongelma, sillä yhtiöllä on vankka tausta päiväkoti- ja varhaiskasvatusrakennusten tekijänä. Tikakoski on toteuttanut yli 50 päiväkoti- ja varhaiskasvatusrakennusta viime vuosina.

– Koulun rakentaminen ei poikkea rakennusteknisiltä ominaisuuksilta muista kiinteistöistä.

– Olemme tietoisesti hakeutuneet koulupuolelle. Viime vuodet olemme panostaneet arkkitehtitoimistokumppaniemme kanssa koulukiinteistöjen suunnitteluun, Heinonen kertoo.

Joutsenmerkin mahdollisuutta tutkitaan

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa kannatettiin keväällä ehdotusta, että Vuorentaan uuden koulun hankkeessa huomioitaisiin joutsenmerkin vaatimukset. Sertifikaatti koskee rakennuksen energiankäyttöä ja rakennusmateriaaleja.

Vuorentaan uuden koulurakennuksen tarjouskilpailussa joutsenmerkistä ei ollut mainintaa, mutta asiaa selvitetään nyt, kun rakentaja on valittu.

– Tutkimme joutsenmerkin mahdollisuutta matkan varrella, kertoo vs. kiinteistöjohtaja Mika Rajala Hämeenlinnan kaupungilta.

”A-energialuokasta on vielä nipistetty lähes nollaenergiarakentamiseen.”

Ilman joutsenmerkkiäkin koulurakennuksesta tehdään erittäin energiatehokas. Tavoitteisiin päästään muun muassa maalämmöllä, aurinkoenergialla ja älykkäällä LED-valaistuksella.

– Rakennuksesta tule erittäin energiapihi ja nykyaikainen. A-energialuokasta on vielä nipistetty lähes nollaenergiarakentamiseen, Rajala sanoo.

Sisäilmastoluokitukseltaan koulu tehdään 3-asteikkoisen sisäilmaluokituksen keskimmäiseen, S2–luokkaan (hyvä sisäilma). Puhtaudenhallinta sekä kosteudenhallinta otetaan rakentamisessa myös huomioon.

Hankkeen rakentumista voi seurata Hämeenlinnan kaupungin talonrakennushankkeiden nettisivuilta.

Vanhan koulun purkaminen vielä päättämättä

Vuorentaan uusi koulu tarvitaan, koska sisäilmaongelmista kärsineestä päärakennuksesta luovuttiin viime vuonna. Vuosiluokat 3, 5 ja 6 työskentelevät väistötiloissa Jukolan koululla.

Tavoite on, että vanha päärakennus puretaan ennen uuden koulurakennuksen käyttöönottoa. Alueen kaavahanketta on edistetty kesän aikana, mutta purkupäätöstä ei ole vielä tehty.

– Asemakaavan tarkoituksena on tutkia, onko suojelulle tai purkamiselle edellytyksiä, kertoo kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen.

Kaavamuutoksella on tarkoitus myös luoda edellytykset turvalliselle pysäköinnille ja kevyen liikenteen reiteille koulun alueella. HÄSA

