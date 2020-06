Vuosi sitten Jukka Lindbergiä ketutti kuin vähän isompaa oravaa, mutta nyt sote-pettymys on vaihtunut työn iloon

Kun Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg alkaa listata asioita, joihin hän on työssään tyytyväinen, listalle kertyy mittaa huomattavasti.

Sosiaali- ja terveyspuolen asioita käsitellään usein julkisuudessa, ja aiheena ovat silloin yleensä raha tai pikemminkin sen puute, havaitut epäkohdat ja karille menneet hankkeet. Siitä huolimatta Lindberg sanoo, että monessa asiassa on menty huikeasti eteenpäin vuosien mittaan.

Suoraan kuntaliitoksen valmisteluun

Lindberg tuli Hämeenlinnaan tammikuussa 2008, jolloin seudun kuntaliitosta hallintouudistuksineen valmisteltiin kiihkeästi.

– Oli hienoa tulla mukaan siinä vaiheessa, kun pääsin suoraan mukaan muutossihteeristöön.

Lindberg sanoo, että reilut 10 vuotta sitten esimerkiksi perusturvan ja terveydenhuollon välillä on paljon jännitteitä. Kuntaliitoksen jälkeen myös perusterveydenhuolto tuli osaksi kaupungin omaa organisaatiota, ja yhteistyö on parantunut paljon. Sama pätee myös erikoissairaanhoitoon eli keskussairaalaan.

– Toimivaan yhteistyöhön olen tavattoman tyytyväinen.

Laitospaikoista päästään eroon

Toiseksi tyytyväisyyden aiheeksi Lindberg nimeää sen, että ikäihmisten palveluissa päästään syksyllä eroon viimeisistä laitospaikoista. Lammin hyvinvointikeskus valmistuu silloin, ja samalla nykyinen vanhainkoti lakkautetaan.

– Siinä tulee samalla iso muutosprosessi päätökseen. Vanhustenhuoltoon liittyen on välillä tullut lunta tupaan rankastikin, mutta isossa kuvassa mennään mielestäni oikeaan suuntaan.

Lammiin ja muihin pitäjiin liittyen Lindberg huomauttaa myös, ettei kuntaliitoksen aikainen pelko palveluiden keskittymisestä kantakaupunkiin ole toteutunut.

– Toki esimerkiksi valtio on lakkauttanut palveluitaan ja toimipisteitään, mutta ne palvelut, joihin me voimme vaikuttaa, ovat pääosin säilyneet.

Myös sosiaalihuollon palveluiden sisältöä esimerkiksi lastensuojelussa on kehitetty hänen mukaansa huimasti.

– Koko sotealan osaaminen on Hämeenlinnassa huippua. Minulla on hyvät työkaverit, hän kiittää.

Sote-uudistus pitäisi saada maaliin

Jos Lindbergillä olisi valta korjata yksi asia, se olisi sote-uudistus.

Kun Juha Sipilän hallituksen sote karahti karille keväällä 2019, Lindberg kiteytti tuntemuksensa sanomalla, että häntä ketutti kuin vähän isompaa oravaa. Hän toimi maakunnan sote-valmistelun vetäjänä ja oli turhautunut, kun iso työ tuntui valuvan hukkaan.

– Mutta eihän se todellisuudessa hukkaan mennyt, sieltä tuli paljon oppia ja hyötyä. Se vain on surullista, etteivät poliitikot tunnu saavan uudistusta valmiiksi, vaikka se ehdottomasti tarvittaisiin. Uusimmankin mallin toteutuminen on aika epävarmaa.

Lindberg palasi maakuntavalmistelusta sosiaali- ja terveysjohtajaksi huhtikuussa 2019.

– Tämä on kuitenkin sellainen työ, ettei siinä ehdi juuttua ketutukseen. Sen sijaan talous on nyt sellaisessa tilanteessa, etten ole vastaavaa ennen nähnyt.

Aina valmis keskustelemaan kasvokkain

Lindberg sanoo, että Hämeenlinna tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa suht edullisesti, jolloin karsittavaa on vaikea löytää.

Viimeksi torstain Hämeen Sanomissa Lindberg kommentoi suunniteltua asiakasmaksulain uudistusta, joka on kuntalaisten kannalta hyvä asia, mutta tuottaa kaupungin kassaan pahimmillaan 2,5 miljoonan euron loven.

– Kaupungin ongelma on tällä hetkellä verotulojen hyytyminen, ja silloin ollaan vaikeiden ratkaisujen edessä. Vaarana on se, että leikataan sellaisilta ryhmiltä, joilla ei oikein ole voimia pitää ääntä itsestään.

Yksi osa Lindbergin työtä on osallistuminen asukasiltoihin ja yleisötilaisuuksiin. Sitä hän sanoo tekevänsä mielellään.

– Esimerkiksi Ojoisten terveysaseman jatkoa on pohdittu pitkään, ja selvitystyö on nytkin käynnissä. Ojoislaiset puolustavat omaa palveluaan, ja keskustelu on välillä hyvinkin kriittistä, mutta se ei haittaa. Puhevälit ovat säilyneet, vaikka asioista ollaan eri mieltä, ja sitä arvostan.

Sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua Lindberg ei seuraa eikä osallistu siihen, sillä hän ei pidä sitä mielekkäänä.

– Kasvotusten olen aina valmis keskustelemaan, hän sanoo.

Lindberg täyttää tänään lauantaina 60 vuotta. Hän ei juhli merkkipäiväänsä, mutta ystävät ovat pyytäneet pitämään kalenterin tyhjänä. HÄSA

