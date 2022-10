Vuosia tekohengitetty huonokuntoinen siirtonurmi Kantolan tapahtumapuistossa saa pian apua – "Säästöjä ei todellakaan ole tällä toiminnalla saatu"

Kantolan tapahtumapuisto saa ensi kesäksi sadetuslaitteiston siirtonurmen hengissä pitämiseksi.

Puistotyönjohtaja Pekka Luotosen mukaan Hämeenlinnan kaupunki jätti automaattisen sadetusjärjestelmän hankkimatta säästösyistä puiston perustamisvaiheessa.

– Kastelulaite, jota nyt ollaan hankkimassa, maksaa saman verran kuin se olisi maksanut. Vaikka investointihetkellä säästettiin, nurmen kunnossapitoon on tässä välissä kulutettu niin paljon rahaa ja työvoimaa, että säästöjä ei todellakaan ole saatu, Luotonen toteaa.

Laitteisto käytössä ensi kesänä

Yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen teki viranhaltijapäätöksen 22 000 euron arvoisen sadetuslaitteiston hankkimisesta Avagro oy:ltä.

Laitteisto on tulossa marraskuun aikana ja otetaan käyttöön ensi kesänä.

Noin 9,5 hehtaarin suuruinen Kantolan tapahtumapuisto avattiin vuoden 2015 kesän alussa.

Ongelmina kuivat kesät ja ohut kasvualusta

Tapahtumapuiston nurmikenttä on päässyt huonoon kuntoon, koska kasteluun ei ole Pekka Luotosen mukaan riittänyt aikaa eikä työntekijöitä.

– Se sitoo paljon työvoimaa eli kuusi henkeä pariksi päiväksi per kastelukerta. Kesällä loma-aikaan työntekijöitä on normaalia vähemmän käytössä. Nurmikkoa pitäisi kuivaan aikaan kastella parin viikon välein, mutta pahimmillaan tauko on ollut jopa kuukauden.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Perusongelmana on Luotosen mukaan se, että koska nurmen täytyy kestää kymmenien tuhansien ihmisten aiheuttama kulutus, nurmen pohjasta on haluttu tehdä kestävä ja kantava. Tämä tarkoittaa ohutta kasvualustaa, jotta nurmi läpäisee sade- ja kasteluvedet. Näin vältytään mudassa tarpomiselta festareilla.

– Jos siellä olisi normaalin puiston kasvualusta, hoidon kannalta ei olisi mitään ongelmaa.

“Olemme yrittäneet keksiä tekohengitystä”

Varsinkin viime vuosien kuivat kesät ovat saaneet nurmen huonoon kuntoon ja lähes katoamaan paikka paikoin.

– Olihan se Weekend Festivalin jälkeen taas ihan kauhean näköinen, mutta toipui yllättävän hyvin. Teimme kolmisen viikkoa sitten paikkauskylvön, ja viime viikolla nousi jo uutta nurmikkoa, Luotonen kertoo.

– Jo viiden ensimmäisen vuoden jälkeen siirtonurmi oli aika taantunut. Sen jälkeen olemme yrittäneet keksiä tekohengitystä, jotta se näyttäisi vihreältä.

Puistotyöntekijöiden käytössä on ollut neljä sadetinta, joihin on jouduttu vetämään lähes 200 metrin letkulinjoja. Sadettimet on jouduttu siirtämään parin tunnein välein toiseen paikkaan, Vesi on tullut alueen kulmassa olevasta palopostista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Uusi sadetuslaitteisto käsittää pyörillä liikkuvan sadettimen, jossa on kelalla noin 300-metrinen vesiletku. Vastaavia laitteita käytetään peltoviljelyssä.

Sadetinta säädetään ohjausyksiköllä, joka säätelee letkun kelausnopeutta sadettimen liikkuessa alueella.

– Tapahtumapuiston kastelu vaatii pituussuunnassa kaksi vetoa, eli yhdellä vedolla saadaan puolet leveydestä kasteltua. Luulen, että riittää, jos alue kastellaan kahden viikon välein.

Jatkossa vesi otetaan läheisestä Vanajavedestä traktorikäyttöisellä pumpulla ja ohjataan kahteen puiston päätyyn tehtävään kaivoon. Rannasta kaivoille vedetään keväällä putkilinja.

Kastelun käynnistäminen ja sulkeminen vie jatkossa yhdeltä tai kahdelta työntekijältä vain hetken, ja väliin jääväksi ajaksi heidän työpanoksensa on käytettävissä kaupungin muiden viheralueiden hoitoon ja istutusten kasteluun.

– Kaikki se aika, jonka olemme joutuneet seisottamaan siellä työvoimaa, on ollut kentältä pois, puistotyönjohtaja Pekka Luotonen sanoo.

