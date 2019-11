Vuosien odotus palkittiin – Riihimäen Nuorisoteatteri valtionosuuden piiriin

Vuosikymmenen mittaisen odotuksen jälkeen Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut jälleen lupia taiteen perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen järjestämisluvat julkaistiin viime viikon perjantaina. Lupa tuli nyt myös Riihimäen Nuorisoteatterille.

Lupia jaettiin ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen. Nuorisoteatterin rehtori Sanna Saarela toteaa, että pitkän odotuksen jälkeen teatterin haaveista tuli viimeinkin totta.

– Tuntuu ihan uskomattomalta. Nyt on todella onnellinen olo.

Vuodesta 2015 alkaen Riihimäellä on annettu laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Jo silloin tavoitteena oli tehdä toiminnasta sellaista, että edellytykset valtionosuuden piiriin pääsyyn täyttyisivät.

Käytännössä valtionosuuden saaminen tarkoittaa sitä, että Riihimäen Nuorisoteatteri saa enemmän rahaa toimintaansa. Tarkkaa summaa Saarela ei vielä tiedä, sillä postilakon vuoksi päätöstä ei ole toimitettu perille.

Summa on kuitenkin Saarelan mukaan todennäköisesti merkittävä, sillä sitä on haettu monelle ryhmälle. Riihimäen Nuorisoteatteri on Suomen suurin perusopetusta antava nuorisoteatteri.

Kaikkiaan teatterissa on noin 550 aktiivista jäsentä. Ensi-iltaesityksiä teatterissa tuotetaan vuosittain noin 20.

Lupa on myös tärkeä statussymboli, joka kertoo teatterin nauttimasta kansallisesta arvostuksesta. Teatteri on yleishyödyllinen yhdistys, joten aiemmin töitä on jouduttu tekemään pienellä budjetilla

Saarelan mukaan valtionavustuksena saatavia rahoja voidaan käyttää esimerkiksi uuden henkilökunnan palkkaukseen. Myös vanhat tilat elokuvateatteri Kino Sammossa ja kauppakeskus Majakassa ovat käyneet vähän ahtaiksi suurelle oppilasmäärälle.

– Pari vuotta sitten hankimme lisää tilaa, mutta tarvitsemme sitä vieläkin lisää, ja tämä mahdollistaa sen, Saarela kertoo.

Perusopetuksen järjestämislupa ei nimestään huolimatta varsinaisesti anna lupaa uuden koulutuksen järjestämiseen, sillä nuorisoteatteri on jo nyt antanut teatteritaiteen laajaa perusopetusta Riihimäen kaupungin luvalla.

Valtionavun piiriin pääsy tarkoittaa sitä, että jatkossa opetussuunnitelmaa valvoo kaupungin lisäksi myös valtio. Se saattaa käytännössä tarkoittaa paperitöiden lisääntymistä.

Saarela uskoo kuitenkin, että paperityöt ovat todellakin sen arvoisia. Nyt teatterilla on juhlan paikka.