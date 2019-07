Linja-autossa Waltti-kortin lataamisesta perittävä palvelumaksu nousee torstaista alkaen neljään euroon per lataus. Latausmaksu Hämeenlinnan kaupunkiliikenteessä on aiemmin ollut kaksi euroa. Waltti-kortin lataaminen verkkokaupassa on edelleen maksutonta. Latauspisteenä toimivilla R-kioskeilla kortin...