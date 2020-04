Yhdeksän uutta koronakuolemaa – kaikkiaan koronan uhreja on Suomessa nyt 186

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä Suomessa on nyt 186, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä yhdeksällä tapauksella. Tehohoidossa on 60 potilasta ja sairaalahoidossa kaikkiaan 190.

Tehohoidossa olevien määrä on tippunut yhdellä edellispäivän lukemasta, ja sairaalahoidossa on nyt yhdeksän potilasta vähemmän kuin vuorokausi sitten.

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on yhteensä 4 475 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 80.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 81 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronatartunnat ovat edelleen keskittyneet vahvasti eteläiseen Suomeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on havaittu Suomen tartunnoista 3 010.

Suomessa on nyt testattuja kaikkiaan noin 77 800 koronanäytettä.

Eniten kuolleita 80-89-vuotiaissa

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 138 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Ikäryhmissä 30–39, 40–49 ja 50–59 vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on yhdeksän, 70–79-vuotiaita on 27, 80–89-vuotiaita on 66, yli 90-vuotiaita kuolleita on 31.

Kuolleista, joista on saatu tarkempia terveystietoja, yli 90 prosentilla on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

THL:n alustavan arvion mukaan covid-19-taudista toipuneita on ainakin 2 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.