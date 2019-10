Yhteislaulua ja yhdessä tekemistä

Hämeenlinnan Raatihuoneella alkoi lauantaina vuorokauden kestävä yhteislaulumaraton, jossa yli 600 osallistujaa laulaa Kultaisen laulukirjan alusta loppuun. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Raatihuoneen juhlasali on täpötäynnä. Laulumaraton on alkamassa ja tunnelma on lämminhenkisen innostunut.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio pitää ensiksi puheen, jonka jälkeen esilaulajina toimivat Hämeenlinnan mieskuoron seniorit menevät paikalleen. Maraton on virallisesti käynnistynyt.

Ensimmäisenä lauletaan Maamme-laulu. Kaikki nousevat seisomaan, ja lauluu raikaa juhlasalissa.

Ensimmäinen laulumaraton

Hämeenlinnan Sibelius-seuran järjestämä laulumaraton järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Maratonissa lauletaan Kultainen laulukirja alusta loppuun.

Laulugenrejä kirjassa on elokuvasävelmistä lastenlauluihin ja maakuntalauluista ulkomaisiin iskelmiin. Lauluja on yhteensä 400.

– Parasta yhteislaulussa on tunnelma, yhteishenki ja se, että erilaiset ihmiset tekevät yhdessä, kertovat Hyvinkään Kide-Kuoron laulajat.

Kuoron puheenjohtajan Helena Koivusen mukaan laulaa jaksaa vaikka aamun tunneille asti.

– Tietenkin ääni väsyy tietyssä kohtaa, hän mainitsee.

Terhi Myllynen huikkaa vierestä, että kaksi ja puoli tuntia kestävät harjoitukset ainakin jaksaa.

Kokemusta laululeireiltä

Hyvin jaksavat veisata myös vuonna 1914 perustetun Mieskuoro Laulun Ystävien jäsenet Matti Koho, Pauli Haakana ja Reijo Mäkynen. He ovat tottuneet laulamaan pitkiä aikoja, sillä laululeireillä on laulettu käytännössä koko päivä.

– Parasta yhdessä laulamisessa on yhteinen sointu ja se, kun yleisö on oikeasti mukana. Se antaa myös itselle jotain, Koho kertoo.

Koho ja kuorolaistoverit Pauli Haakana ja Reijo Mäkynen kertovat suosikkilaulukseen Finlandian.

Yhteislaulu on vapauttavaa

Raatihuoneelle saapuneet Marjatta Rahkio ja Tapio Välikylä tulivat laulamaan mielellään.

– Vaikka minulla ei ole lauluääntä, Marjatta Rahkio kertoo nauraen.

Mukana ovat myös vihreiden kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Mirka Soinikoski sekä vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Veera Jussila.

Välikylä pitää maratonia hienona juttuna. Hänen mukaansa yhteislaulu on vapauttavaa.

Rahkion lempilauluihin kuuluu Suomen salossa. Välikylän suosikki on Finlandia.

– Se tuo varmasti kyyneleen silmään.

Yhteislaulu tuo tasapainoa

Mukana paikalla on myös Akaasta saapunut Sommel-kuorosta Kati Aalto, Timo Strömmer, Virpi Rantanen ja Soile Pihlajaviita Sommel-kuorosta sekä Elina Suojanen-Laine Pirkanmaan liitosta.

Aalto-kertoo, että lisää kuorolaisia on tulossa myöhemmin illalla paikalle. Sommel-kuoron suosikkilauluja on Aallon mukaan ainakin Sahtilaulu.

Heidän mielestään porukassa laulaminen on mukavaa, ja se yhdistää erilaisia ihmisiä. Hienoa on Aallon mukaan se, että siinä yksilöstä tulee enemmän.

– Yhteislaulu tuo tasapainoa tähän nykypäivän hektisyyteen, Suojanen-Laine mainitsee. HäSa