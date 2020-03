Erkylän asukkaat eivät pidä yhteyden katkeamista Hyvinkäälle ongelmana – Kuljetusliike voi joutua kiertämään

Eräille kantahämäläisille lähin kaupunki on Uudellamaalla.

– Kaikki ovat sanoneet, että rahti kulkee. Ei kai meidän tietä voi sulkea, sanoo Kuljetusliike Pasi Sorvarin yrittäjä Pasi Sorvari.

Kuljetusliike Pasi Sorvarin terminaali on Hausjärvellä Hikiäntien varrella. Yrityksen tontti on kiinni Hyvinkään ja samalla Uudenmaan maakunnan rajassa.

Jos Hikiäntie suljetaan maakuntien rajalta, Sorvarin terminaalista pääsee kiertämään vain Hikiän kautta valtateille. Kiertotie on noin 40 kilometriä suoraa yhteyttä pidempi.

– Meidän kaikki ajomme kulkevat Hyvinkään kautta. Kukaan ei ole puhunut meille mitään, että tie suljettaisiin.

Mitä tarkoittaa sulku?

Poliisi ei ole tiedottanut, miten liikennettä estetään tai valvotaan pienillä teillä.

Poliisin voimat tuskin riittävät kaikkien Uudenmaan rajat ylittävien yhteyksien valvontaan. Se on kuitenkin ilmoittanut, että pienille teille tulee ”sulku”.

Uudenmaan eristäminen vaikuttaa erityisen paljon Hausjärven ja Lopen eteläisten kylien asukkaisiin, joilla on lyhin asiointiyhteys Hyvinkäälle.

– Ei ole ongelma. Vein juuri siksi (koska Uusimaa eristetään) siskolleni Hyvinkäälle itse kasvattamiani perunoita ja juureksia, sanoo hausjärveläinen Kalevi Komi.

Komi asuu Hausjärven Hikiän kylässä niin, että hänen tilansa on kiinni Erkylän kylän rajassa. Erkylä on kunnan eteläisin kylä, josta on lyhyt matka Hyvinkäälle.

– Minä asioin Riihimäellä, Komi sanoo.

Brotherus etäkokouksissa

Erkylän kuuluisin asukas on Ilkka Brotherus, joka tunnetaan Sinituotteen perustajana, sijoittajana ja useiden yritysten hallitusten jäsenenä.

– Yhteyden katkeaminen Hyvinkäälle ei ole suuri ongelma. Minä asioin paljon Riihimäelle, Brotherus sanoo.

Hän kertoo pitävänsä puhelimitse yhteyttä Helsingissä asuvaan iäkkääseen äitiinsä. Hallitusten ja yhtiöiden kokouksissa Brotherus on viime päivinä ”istunut” paljon sähköisellä yhteydellä. Hänen mielestään ne ovat sujuneet hyvin.

– Luulen, että entisenlainen yhteyksien pitäminen ei enää palaa. Etäkokousten pitäminen on fiksua, taloudellista ja ympäristölle hyvä ratkaisu.

Yrittäjät eivät palaa

Komi ripittää viranomaisia siitä, että koronavirus päästettiin leviämään Italiasta Suomeen. Vaikka rajoitukset eivät haittaa Komia, hän moittii niitä taloudellisista vaikutuksista.

– Nyt yrittäjät tekevät konkurssin ja jäävät sosiaaliturva varaan. He eivät palaa enää yrittäjiksi.

Komi kertoo itse mieluimmin saavansa koronan kuin makaavansa hoidossa vaipoissa. HÄSA