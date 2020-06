Ykkösmaton on rakennettava ehtojen mukainen koepenger - Iittalan louhokselta löytyi liian paksu rengaskerros

Hämeenlinnan kaupunki kieltää Ykkösmatto oy:tä ottamasta vastaan kokonaisia renkaita Iittalan Saviniemessä sijaitsevalla louhoksella. Kuun alussa annettu kielto on voimassa, kunnes alueelle tehtäväksi määrätty koepenger on tarkastettu ja hyväksytty. Yhtiön on...