Yksi harkitsee irtisanoutumista, toinen antaisi kotiväelle stipendit – Hämeen Sanomien kysely paljastaa, miten opettajat kokivat koronakevään

Lähes kolme neljästä hämeenlinnalaisopettajasta arvioi, että keskiviikkona päättynyt, kahdeksan viikon pituinen etäkoulujakso sujui heidän oppilailtaan keskimäärin hyvin.

Tulos selviää Hämeen Sanomien Hämeenlinnan peruskoulujen opettajille tekemästä kyselystä.

– Osalle oppilaista sopii erittäin hyvin työskentely omaan tahtiin omassa rauhassa ilman häiriötekijöitä. Luovuutta on päässyt käyttämään monipuolisesti. Oppilaisiin on tutustunut uudella tavalla, ja hienoja juttuja on tullut esille, eräs kyselyyn vastannut opettaja kiittelee.

Osa vaatii aina erillistä patistelua

Melkein kaikki opettajat ovat kuitenkin havainneet myös hankaluuksia oppimisessa.

81 prosenttia kyselyyn vastanneista luokanopettajista kertoo muutamalla oppilaallaan olleen vaikeuksia suoriutua etänä koulutehtävistään. 17 prosenttia arvioi vaikeuksia olleen noin joka neljännellä oppilaalla.

Yläkoulujen opettajat raportoivat alakoulua suuremmista hankaluuksista. 26 prosenttia aineenopettajista vastaa vaikeuksia olleen noin neljänneksellä oppilaista. Moni heistä tosin muistuttaa opettavansa satoja oppilaita, joten kyselyn vastausvaihtoehtojen hyppäys yhdestä tai kahdesta oppilaasta neljäsosaan on turhan suuri.

– Yläkoulun opettajana sanoisin, että opettamissani ryhmissä on 1–2 oppilasta / ryhmä, joilla on enemmän hankaluuksia kuin suurimmalla osalla oppilaista, eräs opettajista kiteyttää.

Toinen huomauttaa, että myös lähiopetuksen aikana jollain luokalla voi olla jopa kaksi kolmasosaa erityishuomiota tarvitsevia oppilaita.

– Yleensä ottaen luokassa on aina keskimäärin 3–4 oppilasta, jotka eivät pysy muun ryhmän mukana. Etäopetusaikana näihin oppilaisiin on täytynyt pitää erikseen yhteyttä, koska he eivät ilman erillistä patistelua käy katsomassa annettuja ohjeita.

Erityisopettajien arviot etäopetuksen hankaluuksista eroavat jonkin verran muista. 11 prosenttia heistä arvioi, että yli puolella luokan oppilaista olevan vaikeuksia suoriutua etäkoulutehtävistä.

– Samat oppilaat, jotka tarvitsevat tukea lähiopetuksessa, tarvitsevat sitä pääsääntöisesti myös etäopetuksessa, eräs opettaja pohtii.

”Tuplatyö ilman lisäkorvausta”

Etäopetus on lisännyt selvästi opettajien työmäärää. Peräti 90 prosenttia luokanopettajista kertoo sen kuormittaneen heitä tavallista enemmän.

Muutama alakoulun opettaja mainitsee antaneensa poikkeusaikana samanaikaisesti sekä etä- että lähiopetusta koululla, mikä on pidentänyt työpäiviä jopa 10–12-tuntisiksi.

– Näinä päivinä on ollut tuplatyö ilman lisäkorvausta. Päivät ovat olleet todella pitkiä ja kuormitus paljon kovempi kuin normiopetuksessa, vaikka digitaitoni ovat kiitettävät, eräs luokanopettaja toteaa.

Erityisopettajista tavallista suurempaa kuormitusta etäopetuksen aikana koki 58 prosenttia.

– Opettajat ovat tunnollisuudessaan ammattikunta, joka on pääosin valmis venymään ja paukkumaan lähes mihin tahansa. Lasten ja nuorten etu menee poikkeuksetta joka käänteessä edelle, yksi erityisopettajista toteaa.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

”Ne, joista oli huolta, ovat livenneet entistä pahemmin”

Yhdeksi vaikeimmista asioista etäjakson aikana opettajat kokivat tehtävämäärän mitoittamisen kaikille sopivaksi. Tämä korostui etenkin luokanopettajien ja rehtoreiden vastauksissa.

– Joku oppilas joutuu oman opiskelunsa ohella huolehtimaan pikkusisarustensa opettamisesta ja laittamaan ruuan kotona, eikä aikaa omalle opiskelulle ole samalla lailla kuin koulupäivän aikana lähiopetuksessa, eräs vastaajista kertoo.

Osaa huolettaa se, etteivät he saaneet kaikkiin oppilaisiinsa yhteyttä etäopetusjakson aikana. Ilmiöstä raportoi 47 prosenttia aineenopettajista ja 21 prosenttia erityisopettajista.

– Ne, joista jo ennen etäopetusta oli huolta, ovat livenneet entistä pahemmin. Tavoittaminen on ollut hankalampaa, mutta yhteys on saatu ja tehty tarvittavia toimia. Toisaalta koulua käymättömiä on hankala tavoittaa normaaliaikoinakin, ja keinoja ei oikein ole. Niitä tarvittaisiin muiltakin toimijoilta kuin opettajilta.

Vaikka moni tuo esiin huolensa oppilaiden kotioloista, jotkut uskovat poikkeusajan vaikuttaneen perhearvoihin positiivisesti.

– Suurin osa perheistä on tiivistynyt ja vahvistanut yhdessäoloa. Perheiden silmät ovat myös auenneet oman lapsen oppimisvaikeuksiin, kun ovat nähneet lapsen työskentelyn omin silmin, yksi luokanopettaja uskoo.

Yli neljäsosa opettajista kertoo, etteivät kaikkien opettajien tai oppilaiden valmiudet riittäneet laadukkaaseen opetukseen tai opiskeluun.

– Jos käytettävä sähköinen alusta on oppilaalle uusi, on muutamilla vaikeuksia ottaa tekniikkaa haltuun. Jos alustoja on käytössä useampia, navigointi ja toimiminen niiden välillä on haaste jo itsessäänkin.

Muutama vastaaja toteaa ohjeistuksen koululta olleen surkeaa.

– Esimieheltä olisi pitänyt tulla paljon enemmän tukea ja kannustusta ja ohjeita.

Yksi kyselyyn vastannut mainitsee jaksamisensa olevan koetuksella ja harkitsevansa jopa irtisanoutumista, mikäli koronatilanne vielä syksyllä jatkuu nykyisen kaltaisena.

Etäjakso lähensi opettajia ja kotiväkeä

Kovasta kuormituksestaan huolimatta hämeenlinnalaisopettajat raportoivat etäopetuksella olleen enemmän positiivisia kuin negatiivisia puolia.

Kolme neljästä aineenopettajasta ja erityisopettajasta ja 60 prosenttia luokanopettajista on kokenut uusien digitaalisten välineiden hyödyntämisen opetuksessa innostavaksi.

Vieläkin useampi arvioi, että tavallisessa luokkatilanteessa vetäytyvät oppilaat ovat saaneet äänensä etäopetuksen myötä kuuluviin.

– Oppilaat, jotka koulussa eivät pääse etenemään, ovat etäopetuksessa ylittäneet itsensä ja tsempanneet hienosti. Myös oppilaiden digitaidot ovat ottaneet huiman harppauksen, eräs opettaja toteaa.

Toinen muistuttaa, että etäopetus lähentää opettajaa ja kotia toisiinsa.

– Tämä dialogi on aina oppijan parhaaksi ja osaltaan sitouttaa oppijaa jopa paremmin kuin perinteinen lähiopetustyöskentely.

Moni nostaa esiin myös työrauhan: etäopetuksessa häiriköiden rauhoitteluun ei tarvitse käyttää samalla tavalla aikaa kuin tavallisessa luokkatilanteessa.

– Kotiväki ja huoltajat ovat tehneet myös suuren työn etäopiskelun aikana lastensa opiskelun mahdollistamiseksi. He olisivat ansainneet tämän lukuvuoden stipendit, yksi luokanopettajista ehdottaa. HäSa

Näin kysely tehtiin Kysely lähetettiin toukokuun alussa 329 Hämeenlinnan peruskouluissa työskentelevälle opettajalle. Nimet löytyivät kaupungin verkkosivujen yhteystieto- ja opettajaluetteloista. Kyselyyn vastasi viikon aikana 129 opettajaa eli 39 prosenttia kyselyn saaneista. Otosta voi pitää tilastollisesti edustavana. Vastaajina oli 49 luokanopettajaa, 48 aineenopettajaa, 19 erityisopettajaa, 2 rehtoria ja 11 muuta opettajaa kuten oppilaanohjaajaa ja erityisluokanopettajaa. Heistä 53 työskenteli alakoulussa, 44 yläkoulussa ja 32 yhtenäiskoulussa.