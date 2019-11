Hovioikeus päätti: Sunny Car Center -oikeudenkäynti saa jatkua, vaikka Markku Ritaluoma ei olekaan paikalla

Sunny Car Center -autokauppakeskusta koskeva vahingonkorvausoikeudenkäynti saa jatkua, vaikkei Markku Ritaluoma saapunutkaan paikalle tiistaina.

Turun hovioikeus teki ratkaisun tiistaiaamupäivällä alkaneen oikeudenkäynnin aluksi. Sunny Car Centerin konkurssista seuranneen oikeudenkäynnin hovioikeusvaihe alkoi tiistaina.

Lue myös: SCC-oikeudenkäynti jatkuu hovioikeudessa: Tuomitut moittivat käräjien johtopäätöksiä

Alun perin hovioikeus vaati Ritaluomaa saapumaan itse paikalle sillä uhalla, että hänen valituksensa jätetään kokonaan sillensä.

Lue myös: Hovioikeus ei suostunut videokäsittelyyn: Markku Ritaluoman on saavuttava SCC-jutun oikeudenkäyntiin itse

Vielä Kanta-Hämeen käräjäoikeus suostui aikanaan siihen, että Ritaluoma osallistui videoteitse. Ritaluoma pyysi myös oikeutta etäyhteyteen hovioikeudelta, mutta oikeus ei tähän alun perin suostunut aiheen monimutkaisuuden vuoksi.

Tiistaina kello 9.30 alkaneessa oikeudenkäynnissä ei Ritaluomaa näkynyt, mutta hovioikeus sai Ritaluoman toimittaman lääkärintodistuksen käsiteltäväkseen.

Oikeus päätti suljetuin ovin pidetyn käsittelyn jälkeen, että oikeudenkäynti voi jatkua niin, että Ritaluomaa kuullaan etänä.

Hovioikeus suostui etäkuulemiseen

Asianajaja totesi tiistaiaamulla, että Ritaluomaa ”voidaan kuulla todistelutarkoituksessa terveydentilasta huolimatta” etäyhteydellä. Henkilökohtainen läsnäolo edellyttää kuitenkin asianajajan mukaan sitä, että käsittelyä siirretään.

Turun hovioikeus arvioi, että Ritaluomalla ei ole mitään laillista estettä olla osallistumatta oikeudenkäyntiin. Kaikki osapuolet halusivat oikeudenkäynnin kuitenkin etenevän, joten oikeus suostui sittenkin etäkäsittelyyn.

Ehtona on, että Ritaluoman on oltava tavoitettavissa silloin, kun häntä tarvitaan. Jos häntä ei tavoiteta, riskinä on, että koko asia jää hänen osaltaan sillensä. Toisin sanoen Ritaluoman hovioikeusvalitus raukeaa.

Toinen korvauksiin tuomittu paikalla

Turun hovioikeudessa oli aamulla paikalla toinen vahingonkorvauksiin tuomittu Sunny Car Centerin entinen hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki . Konkurssipesää edustaa pesänhoitaja Jorma Tuomaala.

Hovioikeus painotti tiistaisessa ratkaisussaan Kiemungin osuuden käsittelyä. Oikeuden mukaan Kiemunkia koskevaa vahingonkorvaushaaraa olisi kohtuuttoman vaikeaa käsitellä, jos Ritaluomaa ei tavoiteta.

Oikeudenkäynnin käytävällä Kiemunki kertoi nähneensä Ritaluoman itse viimeksi vuonna 2014.

Alkuperäisen aikatauluarvion mukaan vahingonkorvausoikeudenkäyntiin on varattu päiviä marraskuun puoleenväliin saakka. Hovioikeus on varannut oikeudenkäyntiä varten kuitenkin varapäiviä.

Lue myös: Tietopaketti: Kymmenen asiaa Sunny Car Centeristä

Päivitetty kauttaaltaan 5.11. kello 10.53 sen jälkeen, kun hovioikeus päätti suostua Ritaluoman kuulemiseen etänä. Otsikko muutettu päivityksen yhteydessä.

Kiemungin lausuntoa tarkennettu ja juttua päivitetty 5.11.2019 kello 10.12