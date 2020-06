Yksikään kenraali ei ylene puolustusvoimien lippujuhlan päivänä – Katso, ketkä kantahämäläiset ylennettiin

Puolustusvoimain lippujuhlan päivää vietetään tällä kertaa ilman ylennyksiä kenraalikunnassa.

Tasavallan presidentti on ylentänyt lippujuhlan päivänä torstaina everstiksi everstiluutnantit Vesa Laitosen ja Mikko Mäntysen Maasotakoulusta, Markku Pajuniemen Pääesikunnasta, Mika Sepän Kainuun prikaatista, Jari Seppälän Järjestelmäkeskuksesta ja Jari Virolaisen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta.

Kommodoriksi on ylennetty komentaja Patrik Lillqvist Merivoimien esikunnasta ja insinöörieverstiksi insinöörieverstiluutnantti Janne Jokinen Pääesikunnasta.

Lisäksi tasavallan presidentti on ylentänyt lippujuhlan päivänä yhteensä 902 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi ylennettiin Kaj Nyman Kokkolasta ja komentajaksi Tarmo Korhonen Kotkasta.

Aluetoimistojen päälliköt ja joukko-osastojen komentajat ovat päättäneet aliupseerien ja miehistön sekä palkatun siviilihenkilöstön ylennyksistä reservissä.

Reservin ylennykset

Kapteeniksi: Ilomäki Jarmo Juhani Hämeenlinna, Kivistö Ville Jonne Riihimäki, Lehtola Esa Tapani Hämeenlinna, Nyyssönen Aki Ilari Hämeenlinna, Talja Jukka Pekka Riihimäki.

Yliluutnantiksi: Aaltonen Tomi Johannes Hämeenlinna, Eriksson Jari-Jonas Nikanor Riihimäki, Helenius Pekka Sampo Juhani Janakkala, Kivimäki Risto Antero Hämeenlinna, Lotti Petri Aarno Olavi Janakkala, Nieminen Petri Juhani Hausjärvi, Ojala Aleksi Markku Johannes Hämeenlinna, Peipinen Kimmo Juhani Forssa, Seppälä Tero Kristian Riihimäki.

Luutnantiksi: Ahonen Eetu Toivo Antero Hämeenlinna, Aro Tero Tuomas Tammela, Heikinheimo Mika Timo Juhani Hattula, Kauppi Niklas Juhani Olavi Riihimäki, Kiuru Ida Sofia Hämeenlinna, Klingberg Marko Ilari Hämeenlinna, Laulumaa Samuli Jaakko Matias Hämeenlinna, Nisula Tommi Markus Janakkala, Rauhala Atso Ilmari Topias Hämeenlinna, Soveri Tuomas Mikael Hämeenlinna.

Vänrikiksi: Teranto Jyri Jouko Hattula.

Ylivääpeliksi: Aaltonen Marko Tapani Riihimäki, Ketelimäki Mikko Johannes Tammela, Tiilola Antti Oskari Hämeenlinna, Ylirotu Matti Nikolai Riihimäki.

Vääpeliksi: Laitila Mika Hannu Hämeenlinna, Lindqvist Jukka Henrik Hämeenlinna, Niskanen Pauli Aulis Hermanni Hausjärvi, Rantsi Markus Karinpoika Hattula, Söderberg Lauri Aleksi Hämeenlinna.

Ylikersantiksi: Engbom Olli Antero Hämeenlinna, Huhtinen Miika Esko Juhani Hämeenlinna, Juusela Juho Eino Hämeenlinna, Karppinen Ville Johannes Hämeenlinna, Katava Toni Mikael Riihimäki, Kilpiäinen Eetu Eino Ilmari Loppi, Koskinen Tatu Antero Hämeenlinna, Laaksonen Marjo Kaarina Hattula, Lanki Jukka Tapio Hämeenlinna, Laurila Juuso Eemil Hattula, Loikkanen Risto Tapani Hämeenlinna, Orajärvi Jani Tapani Hämeenlinna, Piiroinen Kai Juhani Riihimäki, Pirttilä Simo Juhani Janakkala, Syrjälä Jari Olavi Jokioinen, Tast Markus Aleksander Hämeenlinna, Virtanen Juuso Timo Juhani Hämeenlinna, Väänänen Valtteri Armas Olavi Riihimäki.

Kersantiksi: Aalto Jaakko Tapani Loppi, Haanpää Rasmus Olavi Hämeenlinna, Haavisto Toni Ville Petteri Riihimäki, Hakala Saku Matti Tammela, Heinonen Niko Petteri Hämeenlinna, Hämäläinen Risto Pertti Ilmari Loppi, Jaro Tommi Petteri Riihimäki, Jokinen Mika Juhani Riihimäki, Kollin Janne Juhani Riihimäki, Kuikka Roope Oskari Hämeenlinna, Kumpulainen Karri Petteri Hämeenlinna, Luoma Topi Juhani Hämeenlinna, Mäenpää Samuli Antti Jalmari Hämeenlinna, Nousiainen Markus Veli Riihimäki, Saksa Arttu Johannes Hämeenlinna, Silpola Veli-Antti Johannes Hämeenlinna, Taipale Jaakko Henrik Hämeenlinna, Tertsunen Paavo Henrik Hämeenlinna, Tila Marko Tapani Hämeenlinna, Turunen Julia Kaisa Eveliina Hämeenlinna, Vainio Joni Petteri Johannes Hausjärvi, Virtanen Petri Mikael Hämeenlinna, Ylinen Arttu Juho Aleksi Forssa, Äikäs Tero Risto Juhana Hämeenlinna

Alikersantiksi: Hakola Kai Reijo Petteri Riihimäki, Hautakangas Jaakko Heikki Aukusti Hämeenlinna, Hellsten Jani Mikael Hämeenlinna, Jouttunpää Jani Mikael Riihimäki, Järvensivu Kai Juhani Riihimäki, Kuittinen Sami Tapani Hämeenlinna, Kukkola Olli Markus Hämeenlinna, Kurvinen Juuso Sakari Hämeenlinna, Laakso Aki Petteri Janakkala, Lämsä Ville Ossi Mikael Janakkala, Maalo Tatu-Oskari Janakkala, Norr Mika Markus Allan Hämeenlinna, Palander Tomi Kristian Hämeenlinna, Parviainen Harri Pentti Samuel Riihimäki, Punkari Janne Mikael Hämeenlinna, Pursiainen Jani Tapio Riihimäki, Pönkä Teemu Johannes Hämeenlinna, Rautavirta Jyri Joonas Valtteri Hämeenlinna, Sairiala Jarno Olavi Loppi, Setälä Janne Matti Hämeenlinna, Seulanto Jussi Santeri Hämeenlinna, Soininen Tomi-Petteri Hausjärvi, Tuhkanen Jussi Matti Valtteri Janakkala, Virta Kari Olavi Tammela, Virtanen Jaakko Ilmari Hämeenlinna.

Korpraaliksi: Gleisner Sami Kristian Riihimäki, Heino Aki Aulis Hämeenlinna, Helkiö Mikko Antero Riihimäki, Javanainen Atte Hämeenlinna, Kataja Tomi Tapani Tammela, Keränen Tuomas Henri Mikael Riihimäki, Kärpälä Miikka Matias Hausjärvi, Lyyra Harri Eero Olavi Riihimäki, Mäkelä Juhani Antti Matias Jokioinen, Rantanen Teemu Antero Hämeenlinna, Rautio Joonas Samuli Riihimäki, Tapola Toni Petteri Janakkala, Tie Tommi Mikael Hämeenlinna, Tuominen Riku Santeri Hämeenlinna, Waljakka Teemu Joni Oskari Hämeenlinna.

Puolustushallinnon ylennykset

Insinöörieverstiluutnantiksi: Insinöörimajuri Päivi Elina Mattila (Puolustusvoimien tutkimuslaitos).

Majuriksi: Kapteenit Marko Antero Lindqvist (Maasotakoulu), Jaakko Tapani Mussaari (2. Logistiikkarykmentti), Hannu Markus Pietilä (Panssariprikaati), Antti Viljo Antero Vesterinen (Maasotakoulu).

Kapteeniksi: Yliluutnantit Tomi Ilari Jauho (Maasotakoulu), Jarkko Mikael Ketola (Panssariprikaati), Kari-Pekka Lassila (2. Logistiikkarykmentti), Ilkka Tapani Partanen (Sotilaslääketieteen keskus), Jari Markku Juhani Pikkarainen (Panssariprikaati), Arto Juha Olavi Rintakoski (Panssariprikaati), Juhani Kristian Soranko (Maasotakoulu), Sami-Pekka Syväterä (Panssariprikaati), Sakari Jorma Kalevi Varjakoski (Sotilaslääketieteen keskus).

Insinöörikapteeniksi: Insinööri Niko Juhani Auvinen (2. Logistiikkarykmentti).

Yliluutnantiksi: Luutnantit Jan Pentti Samuel Alkiomaa (Maasotakoulu), Joona Markus Tapani Karppinen (Panssariprikaati), Niko Tapio Johannes Kaukkila (Maasotakoulu), Joonas Reino Hermanni Kilponen (Panssariprikaati), Mikael Johannes Nenonen (Maasotakoulu), Tuomas Juhana Rauanheimo (Panssariprikaati), Rami Petteri Rovanen (Panssariprikaati), Marko Kalervo Ruokolainen (Panssariprikaati), Joni Mikael Toikkanen (Maasotakoulu), Nicklas Juhani Turunen (Maasotakoulu), Timo Antero Lankanen (Maasotakoulu).

Insinööriyliluutnantiksi: Insinööriluutnantit Kenneth Valdemar Eriksson (2. Logistiikkarykmentti), Ville Petteri Pulkkinen (Maasotakoulu).

Lääkintäyliluutnantiksi: Vänrikki Tero Nikolai Ohrankämmen (Sotilaslääketieteen keskus), ylikersantti Arto Juhani Sainio (Sotilaslääketieteen keskus).

Insinööriluutnantiksi: Kersantti Mikko Ville Antero Kulmala (2. Logistiikkarykmentti), ylikersantti Ida Pauliina Pääkkölä (Maasotakoulu).

Kapteeniksi reservissä: Yliluutnantti Jaakko Ilmari Kulomäki (Puolustusvoimien tutkimuslaitos).

Yliluutnantiksi reservissä: Luutnantit Miika Tapani Tolonen (Puolustusvoimien tutkimuslaitos), Janne Juha Pekka Korhonen (Sotilaslääketieteen keskus).

Luutnantiksi: Vänrikit Jukka Tapani Kähkönen (Maasotakoulu), Tero Hannu Petteri Virkkala (Puolustushallinnon rakennuslaitos).

Panssariprikaati

Ylivääpeliksi reservissä ja palvelusarvo: Vääpeli Veli Mika Matias Vienonen.

Vääpeliksi reservissä ja palvelusarvo: Reima Kalevi Ahola, Mikko Johannes Kankainen, Joni Emil Karttunen, Tomi Henri Tapani Kauppila, Joni-Pekka Koivisto, Niklas Kristian Nordenswan.

Ylikersantiksi reservissä ja palvelusarvo: Jani-Pekka Viljami Rauvanto.

Kersantiksi reservissä: Kari Alfred Ekholm, Niki Tapani Nupponen, Tuukka Perttu Juhani Turunen, Erik Aarno Kalervo Vuorinen.

Vääpelin palvelusarvo: Jukka Johannes Kuri, Aleksi Jalmari Suominen.

Ylikersantiksi reservissä: Kersantti Hanne Aukusti Kämäri.

Alikersantiksi reservissä: Korpraali Mika Juhani Alasentie, korpraali Kaius Valtteri Peltonen, Tuomo Topias Leppänen, Mikko Oskari Nieminen, Toni Pertti Mikael Niiles, Jyrki Kalevi Kiiski.

Sotilaslääketieteen keskus

Vääpeliksi reservissä: Kenttäsairaanhoitaja Paula Johanna Inkinen.

Ylikersantiksi reservissä: Kenttäsairaanhoitajat Marjo Kaarina Laaksonen, Riku Mikael Marttila.

Kersantiksi reservissä: Kenttäsairaanhoitajat Hanna Elisabet Mäkinen, Tanja Kyllikki Ålander.

Alikersantiksi reservissä: Kenttäsairaanhoitaja Arto Eino Kalevi Kautto.

Nimiluettolossa ovat mukana henkilöt, jotka toimivat sotilasyksiköissä, joiden päätoimipaikka on Kanta-Hämeessä ja sotilasyksiköissä, joiden esikunta on muualla, mutta joilla on toimintaa Kanta-Hämessä.

Sotilasansiomitali

Johtaja Jouni Markku Olavi Forsman Hämeenlinna, materiaalisihteeri Pertti Tapio Hukka Panssariprikaati, yliluutnantti Sami Tapani Hämäläinen Panssariprikaati, majuri Caj-Cristian Liukonen Panssariprikaati, yliluutnantti Karri Leo Niskanen Panssariprikaati, majuri Janne Jouni Antero Parkkonen Panssariprikaati, komisario Ari Mika Turunen Hämeenlinna, majuri Juuso Ilari Wilhelm Welin Panssariprikaati, kapteeni Mikael August Wahl Panssariprikaati, kapteeni Mika Sakari Vesikko Panssariprikaati.

Suomen Reserviupseeriliitto

Kultainen ansiomitali: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki Hämeenlinna, vänrikki Mikko Juhani Nikander Forssa.