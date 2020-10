Linnan Kehityksen puhelin soi, kun oli koronatuen viimeinen hakupäivä – Yksinyrittäjätukea jää paljon käyttämättä

Yksinyrittäjien koronatuen hakuaika päättyi pieneen loppukiriin. Elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksessä, joka hoiti Hämeenlinnan kaupungin jakoa, arvioitiin, että keskiviikkona saapuu vielä 20–30 hakemusta.

– Puhelin on soinut tänään. Aamupäivällä meillä saapui 12 hakemusta, kertoo Pia Niemikotka Linnan Kehityksen rahoitusneuvonnasta.

Keskiviikkona puolilta päivin hämeenlinnalaiset yksinyrittäjät olivat jättäneet 642 tukihakemusta. Niistä oli hyväksytty 561. Hakemuksista oli hylätty 58 ja käsittelemättä 23.

– Viimeisten rahojen pitäisi lähteä tuen saajille lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Hämeenlinnan tilanne tuen hakemisessa ja myöntämisessä ei poikkea valtakunnallisesta. Tukea jää runsaasti hakematta.

Myynnin piti laskea

Tuen jakaminen aloitettiin jo keväällä, jolloin jätettiin jo merkittävä osa hakemuksista. Kun tuen ehtona oli, että myynti on laskenut yli 30 prosenttia, myynnin laskusta on esitetty todisteita myös elokuulle asti. Yrittäjän on pitänyt ansaita ennen koronarajoituksia yli 20 000 euron yrittäjätulo tai -laskutus.

Yksinyrittäjän koronatuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki poikkeavaa ely-keskusten ja Business Finlandin tuista siten, että sitä ei tarvitse käyttää kehitystyöhön. Yksinyrittäjille maksettiin pieni korvaus liiketoiminnan romahduksesta. Tuki on veronalaista tuloa, mutta siitä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Rahat toisella tuskaiselle

– Maksoin tuella verkkosivujen uudistuksen. Rahat menivät toiselle paikalliselle yrittäjälle. Yrittäjien tuska oli yhteinen, kertoo forssalainen valokuvaaja Kati Länsikylä.

Länsikylä kertoo, että hänen kalenterinsa tyhjeni keväällä kerralla. Hänen tilanteensa yrittäjänä on parempi kuin monen muun.

– Voi sanoa, että keväällä tekemättä jääneet työt ovat tulleet nyt minulle. Koronan toinen aalto ei ainakaan vielä näy.

Kaikki eivät hakeneet

Tilastojen mukaan Suomessa on 182 000 yksinyrittäjää. Heille varattiin koronatukea 250 miljoonaa euroa eli vajaa 1 400 euroa per yrittäjä. Kaikki yrittäjät eivät ole kuitenkaan tukikelpoisia. Ilmeisesti kaikki tukikelpoisetkaan eivät ole hakeneet tukea.

Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka esittää, että yksinyrittäjätuen hakuaikaa jatkettaisiin.