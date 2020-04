Yksityiset lääkäriasemat aloittavat koronatestauksen Hämeenlinnassa – Mehiläisen drive in -testiasema uimahallin pihalle

Mehiläinen on avannut Hämeenlinnan lääkärikeskuksen yhteyteen hengitystieinfektioklinikan, jolla voidaan muun muassa tehdä COVID-19-testi.

– Jos asiakkaallamme on hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, poskiontelo- tai nieluoireita, lämpöilyä, korvatulehdus tai keuhko-oireita kuten hengenahdistusta, ohjaamme olemaan ensisijaisesti yhteydessä hoitohenkilökuntaan Digiklinikan kautta. Digiklinikalla arvioimme fyysisten tutkimusten tarpeen ja ohjaamme tarvittaessa lisätutkimuksiin ja fyysiselle lääkärikäynnille, Mehiläinen Hämeenlinnan vastaava lääkäri Ilari Sauroja kertoo yhtiön tiedotteessa.

Hengitystieinfektioklinikalle on oma sisäänkäynti Mehiläisen ala-aulasta ja se on täysin eristetty muusta lääkärikeskuksesta. Näin minimoidaan lääkärikeskuksen muiden potilaiden riskiä altistua hengitystieinfektiolle asiointinsa yhteydessä.

Hengitystieinfektioklinikka toimii ainoastaan ajanvarauksella arkisin kello 9–16, lauantaisin kello 10–13 ja pääsiäisenä myös sunnuntaina.

Drive in -testausta uimahallilla

Hämeenlinnaan on avattu myös drive in -testiasema koronavirusnäytteenottoa varten. Testiasema sijaitsee Hämeenlinnan uimahallin parkkialueella. Asiakas ohjataan näytteenottoon Mehiläisen etävastaanoton Digiklinikan kautta. Näytteitä ei oteta oireettomilta. Drive in -testausasema on auki kello 9–12.30.

Pihlajalinna testaa jatkossa ympäri Suomea

Pihlajalinnan koronatestaustoiminta laajenee Hämeenlinnaan ja monelle muullekin uudelle paikkakunnalle ympäri Suomen. Samalla näytteenottokriteerit muuttuvat: testaus voidaan tehdä kaikille, joilla epäillään akuuttia korona-infektiota.

Pihlajalinna aloittaa koronatestaustoiminnan Hämeenlinnan lisäksi ainakin Oulussa, Raisiossa, Kotkassa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Joensuussa.

Testausta jatketaan myös nykyisissä testauspisteissä Tampereella, Kangasalla, Seinäjoella ja Helsingissä. Testauspisteet sijaitsevat Pihlajalinnan lääkärikeskusten välittömässä läheisyydessä. Lähetteen koronavirustestiin saa lääkäriltä Pihlajalinnan lääkärikeskuksessa tai etävastaanotolla.