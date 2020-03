Yle: Koronan tahallinen levittäminen voisi tuoda vankeutta – Hämeen poliisi: "Kyse vakavasta rikoksesta"

Koronaviruksen tahallisesta levittämisestä voisi Suomen lain mukaan seurata kova rangaistus, kertoo Yle. – Meillä on perinteisesti ymmärretty tartuntataudit, ja niitä on satoja vuosia pelätty. Siksi meillä on yleisvaarallisissa rikoksissa ollut...

Koronaviruksen tahallisesta levittämisestä voisi Suomen lain mukaan seurata kova rangaistus, kertoo Yle. – Meillä on perinteisesti ymmärretty tartuntataudit, ja niitä on satoja vuosia pelätty. Siksi meillä on yleisvaarallisissa rikoksissa ollut vanhastaan tartuntatauteja koskevaa sääntelyä. On puhuttu kulkutaudeista ja niiden levittämisestä, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoo Ylelle. Koronavirus lisättiin helmikuussa laissa tarkoitettujen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Nuotio…