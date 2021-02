Yle: Koronatartuntoja Panssariprikaatissa – Sata varusmiestä alkuviikon eristyksissä

Panssariprikaatissa Hattulassa on vahvistettu yhteensä neljä uutta koronatartuntaa, kertoo Yle Häme. Tartuntoja on todettu sekä varusmiehillä että kantahenkilökuntaan kuuluvilla. Ylen mukaan alkuviikon ajan Parolannummella on ollut eristyksessä kaikkiaan sata varusmiestä. Loppuviikosta eristyksissä olevien määrä vähenee noin 20–30 varusmieheen, arvioi prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Hakaniemi Ylelle. Hämeen Sanomat ei saanut keskiviikkona asialle vahvistusta Panssariprikaatista. Panssariprikaatin alokkaat…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.