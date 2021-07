Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava poliisille kirjallisesti vähintään 5 päivää aiemmin

Erilaisten yleisötilaisuuksien järjestäminen on kokoontumisrajoitusten lievennyttyä monin paikoin vilkastunut. Poliisin lupapalveluissa yleisötilaisuusilmoitusten käsittely on heinäkuussa osin ruuhkautunut.– Tähän vaikuttaa tapahtumien runsaan määrän lisäksi myös se, että poliisille on jätetty ilmoituksia asian käsittelyn kannalta liian myöhäisenä ajankohtana ja puutteellisin tiedoin, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta sanoo.Pienien tapahtumien kohdalla joustoaJärjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille…