Yli 10 pelastuslaitoksen yksikköä hälytetty Hausjärvelle maatilalle

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on parhaillaan kesken sammutustehtävä Hausjärvellä Heijastontiellä, jossa on tulessa maatilan navettarakennus ja konesuoja. Kello 11 jälkeen aamupäivällä tulleeseen tehtävään on hälytetty jo 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Tulessa on maatilan vanha navettarakennus, jonka yhteyteen on rakennettu lisäsiipiä ja tilan lämpökeskus. Navetta on tuhoutunut kokonaan ja pelastuslaitos pyrkii rajaamaan paloa, kertoo päivystävä palomestari Pasi Lamminaho....

