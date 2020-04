Yli 30 000 euron traktori katosi koneliikkeen pihasta Forssassa – Poliisi pyytää havaintoja

Forssalaisessa konekauppa Agrikoskessa huomattiin tiistaiaamulla, että liikkeen pihasta Peltokadulta on kadonnut traktori. John Deere -merkkisen traktorin arvo on yli 30 000 euroa.Varkaus on tapahtunut perjantai-illan ja tiistaiaamun välillä, oletettavimmin kuitenkin...

Forssalaisessa konekauppa Agrikoskessa huomattiin tiistaiaamulla, että liikkeen pihasta Peltokadulta on kadonnut traktori. John Deere -merkkisen traktorin arvo on yli 30 000 euroa.Varkaus on tapahtunut perjantai-illan ja tiistaiaamun välillä, oletettavimmin kuitenkin viikonloppuna.Traktorin rekisterinumero on 818–SAA. Forssan poliisi pyytää mahdolliset havainnot palvelunumeroon 0295414011….