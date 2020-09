Ennen talot tehtiin kestämään - Arkkitehti paljastaa, miksi yli 300-vuotias torppa sietää kosteutta homehtumatta

Wärkin torppa on nähnyt Turun Ruissalossa elämää monen sadan vuoden jaksoissa. Nyt aikaa otetaan takaisin, kun torppaa entisöidään perinteisin menetelmin lomakodiksi.

120 neliötä ja mahdollisesti yli kolmesataa vuotta historiaa. Kun Maritta Antoniazzi otti kaksi vuotta sitten vastuulleen Wärkin torpan remontoinnin, ei hän osannut arvata, miten paljon työtä olisi vielä edessä.

Lähes kolmesataa vuotta vanhan rakennuksen remontissa käden jälki ei heti näy, vaikka kunnostustyöt edistyvät vähän kerrassaan joka päivä.

Veranta oli romahtanut

Wärkin torppa on yksi Ruissalon vanhimmista rakennuksista. Huvila päätyi Antoniazzin perheelle onnellisen sattuman kautta.

Marittan äiti, Turusta lähtöisin oleva Helene Grünig, oli viettänyt kesiään Ruissalossa oman perheensä perintöpaikalla. Hän tapasi 26 vuotta sitten sattumalta torpan entisen omistajan ja kuuli, että torppa oli vapaana. Omistaja halusi luopua talosta, sillä rakennus oli pahasti romahtanut, ja Museovirasto vaati taloa korjattavaksi.

– En ollut asiasta innostunut, mutta arkkitehtimieheni alkoi puhumaan, että paikka on ihana, ja eikö voitaisi se ostaa, Helene Grünig muistelee.

Claus Grünig viehättyi välittömästi rakennuksen sijainnista.

– Saksassa ei ole samalla tavalla mahdollista asua meren äärellä. Huomioni kiinnitti ensin tämän tontin sijainti, Claus Grünig kertoo.

Koska pariskunta asuu talvet Saksassa, Helene Grünigin veli kävi katsomassa torppaa keskellä talvea.

– Älkää missään nimessä ostako sitä, se on sisältä ihan mätä, veranta ja kuisti ovat romahtaneet, veli oli neuvonut.

Kului kuukausia, ja Claus Grünig onnistui vähitellen ylipuhumaan suomalaisen vaimonsa.

– Aloitimme remontin ja saimme silloin noin puolet torpasta kuntoon. Nyt tytär saa ahertaa eteenpäin, Helene Grünig kertoo.

Pramea edustuspuoli ja unohdettu takapuoli

Aiemmin Wärkin torppa oli osa Solhemin huvilaa, joka paloi vuonna 1979.

Torppa on vaihtanut ajan saatossa väritystään. Talo on ollut vaaleanvihreä, sen jälkeen pinkki ja nyt taas vihreä.

Huvilan etupuoli on pramea, ikkunankarmeja reunustavat valkoiset koristekuviot ja merelle päin kohoaa komea kuisti. Takapuoli on kuin toisesta talosta, sillä sen pinta on punaiseksi maalattua hirttä.

– Etupuoli on fiini edustuspuoli, ja takaa päin näkymä on erilainen. Ehkä rahat eivät riittäneet molempien puolien kunnostamiseen?, Antoniazzi arvelee.

Savi ei homehdu

Torpan entisöinnissä on haluttu huomioida perinteiset rakennusmenetelmät. Maritta Antoniazzi on ammatiltaan arkkitehti. Hän on opiskellut perinnerakentamista tekemisen kautta.

– Tekemällä oppii, ja tietoa voi hakea sitä mukaa kun tulee kysymyksiä vastaan, Antoniazzi kertoo.

Nyt 120 neliöisessä torpassa työn alla on torpan suurin huone, jonka seiniä entisöidään käyttämällä savea, juuttikangasta ja olkea.

– Savi on hyvä materiaali, koska se kestää kosteutta homehtumatta. Savi on myös hyvä eriste, Maritta Antoniazzi kertoo.

Saven työstäminen tapahtuu monessa eri vaiheessa. Ensin paljaan hirren päälle levitetään savimassaa ja väliin eristeeksi asennetaan olkimattoa ja juuttikangasta.

Juutti ja oljet antavat seinään rakennetta, eristystä ja auttavat pitämään saven paikoillaan. Lopuksi seinät maalataan.

Käsityö vie aikaa

Seinien lisäksi suurin huone saa uuden lattian. Vanha puulattia oli niin huonossa kunnossa, ettei sitä voinut pelastaa, joten pohjalle laitettiin uudet eristeet ja päälle rakennettiin uusi lautalattia. Kaikissa huoneissa uutta lattiaa ei ole tarvinnut rakentaa.

– Puu on kätevä materiaali, kun sen voi nostaa paikoiltaan ja katsoa mitä alla on eristeenä. Vaihtaa eristeet ja laittaa ehjät lattialankut takaisin paikoilleen, Antoniazzi kertoo.

Torpan entisöinnissä halutaan käyttää vanhoja materiaaleja ja tekniikoita niin pitkälti, kun se on järkevää ja mahdollista. Monet perinnerakentamisen tekniikat ovat käsityötä ja vievät moderniin remontoitiin verrattuna enemmän aikaa.

– Vanhan talon ei tarvitse olla aina joka kulmaltaan suora tai muutenkaan täydellinen, Antoniazzi miettii.

Lattian alta löytyi yllätys

Remontin edetessä talon rakenteista on tullut vastaan löytöjä.

Tulevan kylpyhuoneen alta paljastui kasoittain vanhoja vaalikuponkeja. Ennen esimerkiksi paperia ja puun kaarnaa käytettiin taloissa eristeenä. Seinien välistä on löytynyt myös sanomalehteä eri vuosikymmeniltä.

– Etsin aina vanhoista sanomalehdistä päiväyksiä, sillä se antaa aina lisätietoa torpan historiasta, Antoniazzi kertoo.

Torppaan tulee sähkö ja vesi, mutta modernia lämmitysjärjestelmää sinne ei ole suunnitelmissa asentaa. Lämpöä saadaan tulisijoilla ja hyvillä eristyksillä.

– Matkalla sattuu aina jotakin yllättävää, mitä ei ole osannut ajatella. Liikaa ei kannata kiirehtiä, muuten tulee vaan hulluksi, Maritta Antoniazzi miettii.

Vaikka remontissa halutaan säilyttää ja uudelleenkäyttää mahdollisimman paljon vanhaa, työn edetessä syntyy purkujätettä. Tehdyn työn määrä konkretisoituu talon edessä olevan purkujätekasan korkeudessa. Kun edellinen kuorma on viety, uusi alkaa nousta.

– Olemme Topinojan kaatopaikan kanta-asiakkaita, Maritta Antoniazzi vitsailee.

Ennen talot tehtiin kestämään

Parasta talovanhuksen remontissa on tunne siitä, että on osa historian ketjua. Myös materiaalien ekologisuus on tärkeää.

– Kunnioitan vanhaa tavaraa ja vanhoja rakennusmenetelmiä. Esimerkiksi savessa ja puussa on melko matala hiilijalanjälki, Antoniazzi kertoo.

Nyt torpalla eletään toista remonttivuotta. Valmista tulee ehkä kolmen vuoden kuluttua, mutta vanhan talon remontointi tapahtuu vanhan talon ehdoilla.

Talon perusteet ovat säilyneet hyvässä kunnossa siitä huolimatta, että torpalla on kunnioitettavasti ikää ja se ehti olla autiona jonkin aikaa.

– Ennen talot tehtiin kestämään, Maritta Antoniazzi miettii. LM-HäSa