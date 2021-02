Ylilääkäri Vesa Koivisto Hämeenlinnasta valittiin vuoden geriatriksi

Suomen Geriatrit ry on valinnut vuoden geriatriksi ylilääkäri Vesa Koiviston Hämeenlinnasta. Koivisto on lääketieteen lisensiaatti sekä sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri. Hän on toiminut Hämeenlinnan terveyspalveluissa sairaalan ja geriatristen palveluiden ylilääkärinä vuodesta 2002.Yhdistyksen tiedotteen mukaan Koivisto on kehittänyt ikääntyneiden palveluja taloudellisessa paineessa menestyksellisesti varmistaen samalla hoidon laadun. Valinnan tehnyt Suomen Geriatrien hallitus arvioi, että Koiviston ansioita…

