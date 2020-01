Yllätyksellisyys on Hauhon musiikkijuhlien jatkuvuuden tae – Avasi uuden oven kulttuurielämässä

Kamarimusiikin helmet soivat Hämeenlinnassa ja Hattulassa jälleen ensi heinäkuussa. Hauhon musiikkijuhlia valmistelevalle sellisti Mikko Ivarsille syksy ja talvi ovat taustatöiden aikaa kotona Helsingissä. Uusien säveltäjänimien etsiminen ja sävellysten kuuntelu alkaa heti edellisen tapahtuman päätyttyä. Yllätysten eteen tehdyn työn palkitsee konserttivieraiden kiinnostus ja kiitos.

RSO:n riveissä eli Radion sinfoniaorkesterissa soittava Ivars on Hauhon musiikkijuhlien toinen perustaja ja taiteellinen johtaja yhdessä alttoviulisti Olli Kilpiön kanssa. Kilpiö kuuluu myös RSO:n muusikoihin.

Ensi kesän musiikkijuhlille Ivars lupaa tuttuja nimiä, uusia vieraita ja kiinnostavan nuoren taiteilijan.

– Ohjelmiston suunnittelu on jo pitkällä, mutta julkistamme nimet vasta kevätkaudella, Ivars kertoo.

Musiikkijuhlat avasi uuden oven kantahämäläisessä kulttuurielämässä vuonna 2002. Kamarimusiikkitapahtuma syntyi syvästä rakkaudesta musiikkiin.

Kutsumus on yhä voimissaan, sillä tapahtuman taustatyö on edelleen talkoohenkistä. Kesähauholaiselle Mikko Ivarsille oman vapaa-ajan paikkakunnan kulttuurielämän rikastuttaminen on tärkeää.

Ivars on soittanut RSO:ssa vuodesta 2003 työskenneltyään aiemmin Suomen Kansallisoopperan orkesterissa. Ivars on Virtuosi di Kuhmo -kamariorkesterin soolosellisti ja hän kuuluu myös Avanti!-orkesteriin. Uusi yhteistyökuvio on ollut jousikvartettikiertue yhdessä laulaja Samae Koskisen kanssa.

Suurten orkesterien rinnalla tiiviit kokoonpanot mahdollistavat ketterän konsertoinnin ja pienimuotoisten tapahtumien järjestämisen tiukallakin budjetilla.

Hauhon pitäjän rajojen sisällä aloitettu musiikkitapahtuma on onnistuneesti laajentunut muualle Hämeenlinnaan ja naapurikuntaan Hattulaan.

Laadukas ohjelmisto on ollut alusta lähtien musiikkijuhlien kivijalka. Samalle perustalla on suunniteltu ensi kesänkin tapahtumaa sekä vuonna 2021 odottavaa festivaalin 20-vuotisjuhlavuotta.

Hauhon musiikkijuhlien kävijämäärät ovat kautta vuosien olleet korkeita. Konserteilla on vakiintunutta yleisöä, ja uusia ystäviä kamarimusiikille löytyy joka vuosi. Mikko Ivars tietää, että konserteissa käy paikkakuntalaisten lisäksi paljon vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraista osa viihtyy Hauholla nimenomaan musiikkijuhlien takia. Konserttivieraissa on yhä enemmän niitä, joilla Hauhon musiikkijuhlat on aina merkittynä kesäkalenteriin.

Konsertteja on Hauholla alusta lähtien ollut kirkon lisäksi Hahkialan kartanossa. Hämeenlinnassa konserttipaikkoja ovat Rengon kirkko ja Turvantalo Lammilla. Hattulassa musiikki on soinut Hattulan uudessa kirkossa ja aiemmin Pyhän Ristin kirkossakin. Uuden kirkon tilalle on ensi kesän remonttitöiden vuoksi löydettävä nyt korvaava konserttipaikka. Juteinitalon sali on yksi mahdollisuus.

Kirkkojen akustiikka saa Mikko Ivarsilta kiitosta. Kirkot miellyttävät musiikin ammattilaisia konserttipaikkoina myös arkkitehtuurinsa takia.

– Hattulan uusi kirkko on salimaisena ollut konserttipaikkana poikkeuksellisen hyvä. Hauhon kirkko vetoaa perinteisellä tunnelmallaan ja Rengon kirkko tarjoaa avaruutta, Ivars kuvailee.

Hämeenlinnan kaupungin avustusta Hauhon musiikkijuhlat ei ensi vuonna saa, sillä tapahtuman avustushakemus myöhästyi aikataulusekaannuksen takia.

Mikko Ivars harmittelee avustushakujen syksyn ruuhkaa, sillä samana päivänä loppui useamman avustuksen hakuaika. Hämeenlinnan kaupungin avustuksetta jääminen ei kuitenkaan vaikuta ratkaisevasti musiikkijuhlien järjestelyihin. Uusia yhteistyösuunnitelmiakin on vireillä.

– Viime kesältä ei jäänyt miinusta, ja tilanne on vakaa eteenpäin, Ivars toteaa. HäSa