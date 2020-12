Yllätys Hämeenlinnan valtuuston aluksi: Vasemmistoliiton Irma Taavela loikkasi demareihin

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja puolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja Irma Taavela on jättänyt puolueensa ja liittynyt sosialidemokraatteihin. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas (sd.) ilmoitti asiasta tänään maanantai-iltana valtuuston tämän vuoden viimeisen kokouksen alussa. Vasemmistoliiton ryhmänjohtajaksi on nimitetty ensimmäisen kauden valtuutettu Juhani Lehto. Puolueen toisena valtuutettuna jatkaa Ritva Oinonen. SDP:stä tuli näin Hämeenlinnan valtuuston suurin puolue. Sillä on nyt…

