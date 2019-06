Ympäristövaikutusten markkinointi on kasvussa – kuluttajien on voitava luottaa yritysten ympäristöväitteisiin

Kuluttajat ja yritykset ovat tärkeässä roolissa kestävän kulutuksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuluttajat haluavat vaikuttaa valinnoillaan ja siksi on tärkeää, että yritykset tuovat esiin tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Kuluttaja-asiamies on muistuttanut kaupan ja markkinoinnin alan liittoja siitä, että markkinoinnissa ympäristöväittämien on oltava todenmukaisia, täsmällisiä ja relevantteja.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan ympäristövaikutusten markkinointi on vahvassa kasvussa. Tämä on toivottava kehitys, mutta se edellyttää kuluttajilta ja yrityksiltä tarkkaavaisuutta ja harkintaa.

Kuluttajansuojan näkökulmasta ympäristöväitteet ovat tosiasiaväitteitä, eli markkinoijan on pystyttävä todentamaan niiden paikkansapitävyys.

– On hienoa, että yritykset selvittävät ympäristövaikutuksia ja pyrkivät edistämään kestävää kulutusta. Markkinoinnin pelisääntöjä noudattavalla vastuullisella toiminnalla taataan se, että kuluttajien valinnat perustuvat oikeaan tietoon, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Yrityksellä on näyttövastuu ympäristöväittämien osalta. Ympäristön hyväksi tehtyjen toimenpiteiden on oltava kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä ja niiden ympäristövaikutukset on voitava näyttää toteen.

Jos kuluttaja havaitsee markkinoinnissa epäkohtia tai askarruttavia asioita, niistä voi kertoa kuluttaja-asiamiehelle.