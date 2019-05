Yöllisten kultajuhlien poliisitutkinta yhä kesken – “Uskallan sanoa, että ei tästä kukaan vankilaan joudu”

Hämeenlinnan torilla HPK:n mestaruuden jälkeen alkaneista kultajuhlista tehty rikosilmoitus ei ole vielä edennyt poliisin tutkinnassa.

Yksityishenkilö teki lauantai-iltana ja seuraavana yönä torille tuhansia ihmisiä keränneistä juhlista rikosilmoituksen. Toistaiseksi on hieman epäselvää, mitä lakia olisi rikottu ja kenen toimesta.

Lain mukaan jokaisella on oikeus yleiseen kokoukseen tai yleisötilaisuuteen, mutta tapahtumasta on ilmoitettava poliisille vähintään 24 tuntia ennen tapahtuman alkamista. Yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti. Tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle.

Tässäpä onkin pykälä, jota tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Ari Pullisen pitää puntaroida.

– Asiaa pitää miettiä siitäkin näkökulmasta, aiheutuiko tapahtumasta vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, vaikka itse juhlista ei tullut poliisille tehtäviä. Ilmeisesti ainakin Kirkkopuistossa oli jonkinlaista kähinää.

Torilla velloneesta riehakkaasta ihmismassasta moni käytti alkoholia.

Onko sillä merkitystä?

– Ei se tutkimista vaikeuta. Nykyinen lainsäädäntö ei suoranaisesti kiellä julkijuopottelua.

Oliko illan pippaloilla ylipäätään järjestäjää?

Hämeenlinnan kaupunki oli Pullisen mukaan hakenut luvan ottelun ajaksi järjestetylle kisakatsomolle, mutta lupa oli haettu vain matsin päättymiseen asti.

Se, kuka vastasi peliä seuranneesta yleisestä hulabaloosta, onkin toistaiseksi avoinna. Yöllä torille pätkähti HPK:n mestarijoukkue suoraan Oulusta, mikä oli luultavasti lain silmissä HPK Liiga oy:n järjestämä tapahtuma.

– Tällä hetkellä käsitykseni on, että joukkueen vierailusta olisi tehty jonkinlainen ilmoitus. Sitä pitää puntaroida, oliko näiden tapahtumien välisenä aikana mitään varsinaista tapahtumaa tai järjestäjää, vaikka on selvää, että torilla on yleisöä ollut.

– En ole toistaiseksi tavoittanut kaikkia kuultavia henkilöitä lomien ja jääkiekon MM-kisojenkaan vuoksi, Pullinen pyörittelee.

Todistusaineistoa yöllisistä juhlista näet tästä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Helpottava arvio poliisilta: seurauksena korkeintaan sakkoja

Tiettävästi HPK:n pelaajat ja osa oy:n organisaatiostakin lähti etelään juhlimaan voittoa pian sunnuntain virallisten kultajuhlien jälkeen. Yöllistä kultajoukkueen torivierailua juonsi HPK:n kisaisäntä Peter Petro , joka on ollut viimeiset pari viikkoa jääkiekon MM-kisoissa.

Onko hänet mainittu epäiltynä rikosilmoituksessa?

– En voi kommentoida tutkintaa yksittäisten henkilöiden osalta, Pullinen torppaa.

Alkusarjan jälkeen Slovakiasta kotiutunut Petro kertoi perjantaina Hämeen Sanomille, ettei hänellä ole tietoa mahdollisista rikosepäilyistä.

– Ei mitään käsitystä. HPK:n organisaatio hoitaa muutenkin tämän asian, Petro toteaa.

HPK Liiga oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen kertoo, että Kerho-organisaatiosta oltiin jo ennakkoon yhteydessä poliisiin ennen joukkueen yöllistä vierailua.

– Mitään virallista lupaa ei haettu, mutta asiasta keskusteltiin ja sovittiin etukäteen poliisin kanssa puhelimitse.

Mikäli tutkinta johtaa aina tuomioon asti, todennäköinen seuraus olisi sakkorangaistus.

– Vaikka en rangaistuksia määrääkään, sen uskallan sanoa, ettei tästä kukaan linnaan lähde, rikoskomisario Pullinen sanoo.

Oli miten oli, mestaruusriemu oli riehakasta, kuten alla olevalta videoltakin selviää.