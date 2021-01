Yritys osti kaupungin vuokrataloyhtiölle tappiota tuoneen rivitalon: "On selvää, että Evon tiedekansallispuiston hanke vaikuttaa"

Kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Hämeenlinnan Asunnot Oy on myynyt Lammin Evolta rivitalon uudelle Luontoasunnot Oy:lle. Luontoasunnot Oy on merkitty kaupparekisteriin runsas kuukausi sitten, pääasiallisena toimialanaan kiinteistöhallinto. Sen toimitusjohtaja on Ari Laitio ja hallituksen puheenjohtaja Kaj Järvinen. Järvinen on vuonna 2013 perustetun Evon Luonto Oy:n yrittäjä. Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja vuonna 2019 se oli 1,2…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.