Ystävyyden ydinmehua tihkuu hämeenlinnalaiselta esikoiskirjailijalta – Radiotoimittajana tunnettu Kiti Pölönen avaa omia kokemuksiaan

Ystävät ovat Kiti Pölöselle kaikki kaikessa.

He ovat jopa niin tärkeitä, että hän päätyi kirjoittamaan esikoiskirjansa Ystävyyden ydinmehua (Sunkirja, 2019) kokemuksistaan neljän ystävänsä, Naapurintytön, Punapään, Luomun ja Gogolin kanssa.

– Olen jo lapsesta asti suhtautunut vakavasti ystäviini. Olen ottanut heidät tosissani, ja he ovat olleet minulle todella tärkeitä. Ehkä juuri sen takia muistan tarkasti kymmenien vuosien taakse, mistä olemme puhuneet ja missä silloin olleet, hämeenlinnalainen Pölönen kertoo.

Kirja syntyi vahingossa

Kiti Pölösellä ei koskaan ole ollut tarkoitus kirjoittaa kirjaa, ei myöskään tätä.

– Juttua vain rupesi tulemaan, kun aloin miettiä vanhoja ja nykyisiä ystäviäni. En silloinkaan vielä tiennyt, että kirjoitan kirjaa. Se oli tavallaan vahingonlaukaus. Mieheni luki tekstin ja sanoi, että tämä kannattaisi julkaista.

Kirjoitustyössä meni vain pari viikkoa rennolla otteella ja aikataululla.

– Kirja tuli pusertamatta ja pelkällä ilolla, eli synnytys oli kivuton. Minulla ei ollut mitään päämäärää eikä kriteerejä, mistä nautin, sillä toimittajana olen aina joutunut tarkistamaan faktat.

– Oli ihanaa tehdä autofiktiota, jossa on sekä faktaa että fiktiota. Osa on oikeasti koettua, osa välissä on huttua, Pölönen kertoo.

Ystävyydellä on säännöt

Myös ystävyyden määritelmät tulevat Kiti Pölöseltä pusertamatta.

– Aukoton luottamus on ystävyydessä kaiken a ja o. Ja aina kohtaamisissa on oltava läsnä yhdessäolon helppous ja jonkinlainen ilo, vaikka käsiteltäisiin vaikeitakin aiheita.

– Ystävyydessä täytyy osata tasapainotella ja antaa yhtä paljon kuin saa. Homma ei toimi niin, että vain toinen antaa ja toinen kuuntelee. Se on terapiaa, ei ystävyyttä. Kun kummankin sielut aukeavat toiselle, välille tulee silta, jota pitkin voi tassutella edestakaisin, Kiti Pölönen kuvailee.

Neljä eri hahmoa

Kirjassa pyöritellään ystävyyttä eri ikäkausina.

Kirjassa esiintyvä Naapurintyttö on Pölösen lapsuudenystävä.

– Hänen kanssaan leikittiin, opeteltiin riparilla tupakinpolttoa ja tultiin uskoon. Gogolin kanssa olimme opiskelijaystäviä ja rupesimme harrastamaan venäläisiä klassikoita, joita luimme ääneen toisillemme.

– Punapää puolestaan on omanlaisensa ihminen, porilainen. Meille tapahtui kaikenlaisia kommelluksia. Olimme myös töissä yhdessä Ruotsissa.

Luomun kanssa Pölönen on reissannut ympäri maailmaa, muun muassa Nicaraguassa, Tansaniassa ja Mauritiuksella.

– Vaikka Luomu ei itse ole mitenkään hirveän rohkea, meistä tulee yhdessä tosi rohkeita. Yhdessä emme pelkää mitään, Kiti Pölönen kertoo.

Ystävyys voi myös yllättää

Pölösen mukaan tosi ystävyys säilyy iän karttuessa.

– Ystävyyden pohjavire on sama, ja samoille leveleille päästään nopeasti, vaikkei oltaisi nähty pitkään aikaan. Tietysti ystävyyteen tulee erilaisia sävyjä kaikesta siitä, mitä elämä tuo eteen.

Pölönen on kokenut senkin, että ystävyys loppuu kuin seinään.

– En vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä tapahtui. Se on hirveän surullista ja raskasta. Sitä voisi verrata toisen kuolemaan. Kirjassa teinkin sellaisen liikkeen, että tapoin kyseisen tyypin. Varmaan siksi, että en saanut koskaan selville, mitä meille tapahtui. HÄSA