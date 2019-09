Elenian kaukolämpö tehdään Hämeenlinnassa pääasiassa uusiutuvilla polttoaineilla

Ilmastonmuutoksen torjuminen on kiireellinen tehtävä, jonka ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Me energia-alalla toimivat yritykset tunnemme suuren vastuun asiassa. Paikallisena lämpöyhtiönä kannamme erityistä vastuusta Kanta-Hämeessä siitä, että toimintamme rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja voimme auttaa asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään kohti vähäpäästöistä lämmitystä.

Kaukolämmön tuotanto- ja jakelutapa mahdollistaa energiatehokkuuden toteuttamisen suuressa mittakaavassa. Sitä ei jätetä vain asukkaan omalle kontolle ja omien valintojen varaan. Keskitetty ja joustava tuotantotapa, uusi vähäpäästöinen teknologia ja jakelun tehokkuus luovat pohjan siihen, että lämpöä voidaan tuottaa niin puhtaasti kuin se on mahdollista. Laadusta eli asumismukavuudesta tinkimättä.

Olemme mukana Hiilineutraali Hämeenlinna -hankkeessa siksi, että toimintamme vaikuttaa suoraan kaupunkimme CO2-päästöihin. Tällä rintamalla voimme ylpeästi todeta, että kaukolämmön tuotantomme on ollut hiiletöntä jo 14 vuotta. Kaukolämpö tehdään Hämeenlinnassa tällä hetkellä 70 prosenttisesti uusiutuvilla puupohjaisilla polttoaineilla kuten metsien harvennushakkuiden tähteillä ja puutuoteteollisuuden sivutuotteilla.

Uudet investointimme mm. Vanajan voimalaitoksella lisäävät entisestään uusiutuvien osuutta kaupunkimme lämmityksessä. Ensi vuoden lopulla Hämeenlinna lämpenee jo reilusti yli 80 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla. Koko maan mittakaavassa kaukolämpömme on selkeästi Suomen vastuullisimpia. Vanajan uusi kattila on myös energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa ja tuottaa lämpöä erittäin korkealla hyötysuhteella.

Olemme vahvasti tiellä kohti hiilineutraalia kaukolämpöä alueellamme, investointimme laskee CO2-päästöjä 36 prosenttia ja tulevaisuudessa suunta on edelleen laskeva.

– Hämeenlinnassa kaukolämpö on vuonna 2021 lähempänä hiilineutraalia lämpöä kuin maalämpöpumpulla tuotettu lämpö. Suomi on hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali vuonna 2035 ja me tuemme vahvasti hiilineutraalilla kaukolämmöllä tätä tavoitetta, toteaa kehityssuunnasta Elenia Lämmön tekninen johtaja Anne Piispanen.

Paitsi oman toimintamme kehittämisen lisäksi luomme myös keinoja energian käytön tehostamiseen asukaspäässä. Näillä ratkaisulla pyritään helpottamaan asiakkaiden lämmityslaitteiden energiatehokkuutta, optimoimaan mahdollisimman sopivaa lämpöä tekoälyä hyödyntämällä, sekä auttamaan asiakkaita valitsemaan heille parhaiten soveltuvan tavan lämmittää.

– Valikoimastamme etsimme huolellisesti järkevimmät ratkaisut asiakkaille, ja samalla olemme myös yhteisellä ilmastohyvinvointiasialla. Ja vaikka hyödynnämme uusinta teknologiaa, panostamme paljon henkilöstömme energiaosaamisen kehittämiseen ja sen käyttämiseen asiakkaidemme hyödyksi, korostaa Asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa.