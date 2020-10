Freddyn housut ovat ilmiömäiset – Ne sopivat niin urheilijalle kuin toimistoonkin

Nykyajan housuilta vaaditaan montaa eri asiaa yhtä aikaa: pitäisi olla mukavat jalassa, mutta samalla myös tyylikkäät ja moneen eri pukukoodiin soveltuvat. Lisäksi ei olisi pahitteeksi, jos housut olisivat mahdollisimman helppohoitoiset. Tällaisia housuja joutuu yleensä metsästämään koko päivän, kun koluaa useamman vaateliikkeen läpi ja esittelee melko vaativan kuuloisen listan housujen ominaisuuksista aina uudelle myyjälle pariin kolmeen kertaan.

Onneksi on olemassa helpompi tapa. Ensinnäkin moni nykyajan shoppailija tekee vaateostoksensa netissä, sillä verkkokaupassa pystyy viettämään aikaa juuri niin kauan kuin haluaa ja oikeanlaisten housujen etsimiseen on monipuoliset työkalut. Verkkokauppojen toimitus on myös nopeaa ja palautusoikeus sama kuin kivijalkaliikkeissä.

Tässä artikkelissa esittelemme kuitenkin ilmiömäisen tuotteen: housut, jotka täyttävät nykyajan vaatimukset, näyttävät hyvältä ja ovat vain parin klikkauksen päässä. Freddyn WR.UP®-housut ovat taatusti sopivat myös sinulle, vaikket olisi niistä koskaan ennen kuullutkaan.

Mikä ihmeen Freddy?

Freddy on lähtöisin Italiasta, jossa Carlo Freddi aloitti valmistamaan muodikkaita urheiluvaatteita vuonna 1976. Muodin ja urheilullisuuden ei missään nimessä pitäisi olla toisiaan poissulkevia, mikä on ollut Freddyn kantava teema jo alusta alkaen.

Freddyn uskolliset fanit ovat myös alkaneet vaatia hieman arkisempaa tyyliä, mikä on kuitenkin selkeästi urheilullista ja muotimaailman uusinta uutta. Niinpä markkinoille on tuotu WR.UP®-housuja vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Näiden housujen avulla brändin on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa muotitietoisten ja paljon liikkuvien keskuudessa.

No mutta mitä sitten ovat WR.UP®-housut? Kirjainyhdistelmä tulee englannin kielen sanoista wear up ja viittaa siihen, että näiden housujen kanssa ei tarvitse käyttää esimerkiksi vyötä, jotta ne pysyisivät ylhäällä. Kyseessä on Freddyn patentoima ompelutekniikka, jossa housut saavat tukea käyttäjänsä takapuolen muodosta ja asettuvat sen ympärille täydellisesti. Ihoa myötäilevän muotoilunsa vuoksi ne korostavat juuri sinun parhaita puoliasi.

WR.UP®-housujen suosio perustuu niiden monipuolisuuteen: ne sopivat sekä urheilijalle että toimiston pukukoodiinkin. Lisäksi niiden kanssa kelpaa vaihtaa vapaalle. Housuja on saatavina useissa eri väreissä ja malleissa, joten jokaiselle käyttäjälle ja jokaiseen tilanteeseen löytyy takulla sopivat housut.