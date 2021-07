Goodman on vastuullinen kauppakeskus

Kauppakeskuspäällikkö Virpi Tuupanen luettelee toimia, joita Goodmanissa tehty vastuullisuuden lisäämiseksi. Sähkön kulutus on laskenut vuodesta 2015 viime vuoteen 22 prosenttia ja lämpöenergian kulutus 14 prosenttia. Katolle vuonna 2018 asennetut 2 000 aurinkopaneelia tuottavat 6–7 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Määrä vastaa 20 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.

– Kaukolämpönä käytämme Loimuan lämpöä, joka on 90-prosenttisesti uusiutuvasta energiasta tuotettua. Loimuan tavoitteena on saada lämmöntuotanto kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Heti alkuun Goodmanille myönnettiin aikoinaan Breeam In-Use -sertifikaatti luokituksella very good.

– Sertifikaatissa arvioidaan rakennusten tekniikan ja ylläpidon ympäristöystävällisyyttä ja ekologista tehokkuutta. Teknisten ratkaisujen kautta voidaan ottaa ympäristöasiat hyvin huomioon, Tuupanen sanoo.

Kauppakeskuksen toiminnassa hyödynnetään myös runsaasti päivänvaloa, ja siellä on tehokkaat ilmanvaihtokoneet, joissa on korkea lämmön talteenotto. WC-tiloissa käytetään automaattihanoja, ja pisuaarit ovat vedettömiä. Kiinteistön kylmälaitteiden lauhdelämpö käytetään hyväksi kiinteistön lämmityksessä.

P2-tasolla kauppakeskuksessa on kahdeksan latauspistettä sähköautoille. Omalla ajoneuvolla taloon on helppo tulla vaikkapa moottoritien rampilta. Autottomien taas on vaivatonta kulkea ostoksille bussilla, jotka kulkevat aivan vierestä.

– Sijaintimme ylipäätään on hyvä, olemmehan osa ydinkeskustaa. Teemme mielellämme yhteistyötä keskustan kaupallisten toimijoiden kanssa ja osallistumme yhteisiin tempauksiin. Haluamme olla vastuullinen ja yhteistyöhaluinen toimija niinkin, että tarjoamme Goodmanin tiloja paikallisille yhdistyksille ja seuroille toimintansa esittelyyn, Tuupanen kertoo.

Jo yli vuoden ajan Goodman on tehnyt Lassila&Tikanojan kanssa yhteistyötä, johon kuuluu ympäristökoordinaattorin palvelu.

– Koordinaattori käy meillä säännöllisesti ja vierailee eri liikkeissä. Hän opastaa kierrättämisessä ja lajittelussa. Olemme saaneet kierrätysastetta hienosti nostettua, ja tällä hetkellä jätteestä menee jo 68 prosenttia kierrätykseen tai materiaaliksi jatkojalostukseen. Syksyyn mennessä saamme luvun nostettua 70:een. Kauppakeskukselle se on oikein hyvä taso, Tuupanen sanoo.

Kaikki liikkeet innolla mukana

Kaikki Goodmanin liikkeet ovat Virpi Tuupasen mukaan lähteneet innokkaasti mukaan edistämään vastuullisuutta, ja ne ovat ottaneet opastukset ilolla vastaan.

– Halu kierrättää on vahva. Sen myötä jätelaskutkin pienevät, ja se taas vaikuttaa myös vuokriin, hän sanoo.

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus toteutuu Goodmanin eri myymälöissä ja niiden tuotteissa.

Suomalainen Kirjakauppa tekee yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Myynnissä on Norppa-tuotteita, joiden valmistuksessa on otettu huomioon luonto ja ympäristö. Kaupan valikoimissa on myös kotimaisia Globe Hope -tuotteita, joiden suunnittelu lähtee aina tarpeesta ja kestävyydestä. Niissä kierrätysmateriaalit, kuten turvavyöt, messumatot, työvaatteet, purjeet, huonekalujen ylijäämänahat ja autojen turvatyynyt, ovat saaneet uuden käytännöllisen muodon. Globe Hope valmistaa eettisellä tavalla muun muassa laukkuja ja asusteita.

S-Market Goodman sai tänä vuonna Ruokatorinsa kalaosastolle vastuullisuussertifikaatin. Se sitouttaa kaupan myymään kestävästi pyydettyä (MSC) ja kasvatettua (ASC) kalaa. Ulkopuolisen ja riippumattoman seurannan ansiosta sertifikaatti takaa, että kalanviljelyä viedään entistä kestävämpään suuntaan.

Ruokatorin ammattilaiset osaavat myös kertoa asiakkaalle sertifioiduista kalalajeista.

The Body Shop sanoo ehdottoman ein eläinkokeille. Ketju keräsi vuonna 2018 YK:lle luovutettuun vetoomukseen yli kahdeksan miljoonaa allekirjoitusta eläinkokeettomuuden puolesta. Mitään ketjun myytävistä tuotteista ei testata koskaan eläimillä.

Jo 30 vuoden ajan The Body Shop on käynyt yhteisökauppaa. Toiminta pohjautuu eri puolilla maapalloa reiluun kauppaan, jonka kulmakiviä ovat oikeudenmukaisuus ja riippumaton hinnanmäärittely. Raaka-aineita ja tuotteita ostetaan naisvetoisilta tiloilta ja pieniltä tuottajilta ympäri maailmaa. Näin ketju tukee naisten oikeudenmukaista kohtelua kaupankäyjinä.

Jungle Juice Barissa jokainen smoothie on itsessään pieni ilmastoteko. Vuoden 2021 alusta alkaen kaikkien myytyjen mehujen ja smoothieiden hiilidioksidipäästöt kompensoidaan kaksinkertaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kompensoinnin tuloksena ilmakehästä poistuu enemmän hiilidioksidia kuin tuotteet synnyttävät. Näin Jungle Juice Barista on tullut hiilinegatiivinen eli ilmastopositiivinen.

SOL Pesula pohjaa toiminnassaan kotimaiseen työhön ja suomalaiseen palveluun. Sillä on käytössä uusimmat koneet ja tekniikat, jotka punnitsevat ja säännöstelevät pesuaineen automaattisesti pyykin määrän ja laadun mukaan.

SOL Pesula rajoittaa muovijätteen määrää vähentämällä muovisia pakkausmateriaaleja. Niiden sijaan on mahdollisuus valita edullinen ja ekologinen kierrätetyistä muovipulloista valmistettu kestävä ja pestävä puku- tai pyykkipussi.

Carlings myy skandinaavista farkkubrändiä Karvea, joka tuottaa farkut ekologisesti. Lähes kaikki sen käyttämät materiaalit ovat nykyisin orgaanisia tai kierrätettyjä.

Karve-farkut on valmistettu luomupuuvillasta, ne ovat laadukkaita, eivätkä ne päästä väriä. Kaikki saumalangat ja vetoketjut ovat valmistettu kierrätysmateriaaleista. Napit ovat korvattu ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla.

Lisäksi Karve on laajentanut kumppanuuttaan Candianin kanssa, joka on yksi maailman kestävimpien farkkukankaiden valmistajista. Heidän patentoimansa tekniikat säästävät huomattavia määriä vettä farkkujen valmistuksessa.

Karve oli yksi ensimmäisistä farkkumerkkeistä maailmassa, joka sai Joutsenmerkin. Myös Karven tehtaalla Turkissa työolot ovat hyvät.

Lindex on sitoutunut ilmastotoimiin koko liiketoiminnassaan. Päämääränä on naisten voimaannuttaminen ja inspiroiminen kaikkialla.

Lindexin tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat seuraavat:

Materiaaleista 100 prosenttia on kierrätettyjä tai kestävistä lähteistä saatavia. Kaikki Lindexin liikekumppanit, jotka käyttävät toiminnoissaan paljon vettä, mittaavat vedenkulutustaan, asettavat tavoitteet sen pienentämiseksi sekä huomioivat jätevesien vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen ympäristöjärjestelmissään. Toimitusketjusta poistetaan kaikki vaaralliset ja myrkylliset aineet sekä edistetään avoimuutta ja kestävää kemikaalien käyttöä.

Finlaysonin myymälässä kerätään kodintekstiilejä, ja myytävänä on vanhoista lakanoista tehtyjä räsytuotteita ja käytetyistä farkuista valmistettuja Old Jeans -pyyhkeitä.

Ensimmäisenä Suomessa Finlayson lanseerasi viiden vuoden takuun pussilakanoille, tyynyliinoille ja froteetuotteilleen. Se on myös tuonut markkinoille Jesus-pussilakanat, joille myönnetään ainutlaatuinen 50 vuoden takuu. Niissä on käytetty samaa pellavamateriaalia ja twill-sidosta kuin tähän päivään saakka säilyneessä Torinon käärinliinassa.

Finlayson on ainoa suomalainen brändi, jolla on Reilun kaupan puuvillasta valmistettuja kylpytekstiilejä. Vuonna 2019 yritys siirtyi jäljitettävään luomupuuvillaan. Samalla se luopui muovipakkauksista vähentäen pakkausjätettä jopa miljoonan ostoskassin verran.

Vaatteiden ja tekstiilien kierrätyspisteitä löytyy seuraavista Goodmanin liikkeistä:

Cubus, H&M, Finlayson, KappAhl, Lindex, Stadium ja Dressmann.

RESQ-Appiin (yli jäävän ruoan myynti) kuuluvat seuraavat ravintolat:

Itsudemo, Ajito Sushi, Rax, Picnic, Jungle Juice Bar, Punnitse ja Säästä.