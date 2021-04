Goodmaniin on turvallista tulla - kasvomaskeja näkyy keskuksen käytävillä kiitettävästi

Kauppakeskus Goodmanissa on varmistettu monin tavoin, että liikkeissä asioiminen olisi turvallista myös korona-aikana.

– Toimia epidemian leviämisen ehkäisemiseksi tehtiin jo etupainotteisesti ennen viranomaisilta tulleita määräyksiä. Tarkentuneita suosituksia ja määräyksiä seurataan aktiivisesti, ja niihin reagoidaan heti palveluntuottajien, mm. siivous- ja vartiointipalveluja tuottavien tahojen kanssa yhteistyössä, kauppakeskuspäällikkö Virpi Tuupanen kertoo.

Tuupasen mukaan asiakkaatkin ovat erittäin hyvin ymmärtäneet kiristyneet toimet, ja esimerkiksi kasvomaskeja näkyy keskuksen käytävillä kiitettävästi.

Vaatteita voi varata netissä

Monet Goodmanin liikkeistä tarjoavat erilaisia tapoja ostosten toimitukseen ja noutoon. Vaateliike Carlingsissa kevät on sujunut myymäläpäällikkö Juho Kiiltomäen mukaan ilman ongelmia.

– Vaateostoksille on turvallista tulla. Perusjutut, kuten käsidesit, turvavälit ja kassojen visiirit, ovat käytössä, ja tarvittaessa tehdään tehostettu siivous. Liikkeessä ei normaalistikaan ole ruuhkia, ja asioiminen on aika nopeatempoista. Asiakkaat käyttävät hyvin maskia ja käsidesiä, hän kertoo.

Carlingsilla on nettikauppa, josta voi tilata tuotteita Goodmanin myymälään tai lähimpään postipisteeseen. Nettikaupasta pystyy myös varaamaan tuotteita, ja niitä voi sovittaa joko myymälässä tai kotona. Käytäntö vähentää liikkeessä vietettyä aikaa.

– Puhelimessa ja Instagramissa olemme vastailleet asiakkaiden kysymyksiin ja ottaneet sielläkin varauksia vastaan. Asiakkaalle kerätään hänen haluamiaan vaihtoehtoja kokeiltaviksi. Nettikauppa on selvästi koronan aikana kasvanut ja varaukset yleistyneet. Moni testaa vaatteita kotona rauhassa, kun palautusoikeus on 30 päivää, Kiiltomäki sanoo.

Kampaamossa iloinen ilmapiiri

New Hairstore -kampaamossa on ollut välillä hiljaista, mutta liike on ollut auki koko ajan. Sen omistaja parturi-kampaaja Satu Kiuru kertoo, että roimaa pudotusta asiakasmäärissä on ollut verrattuna aikaan ennen koronaa, jolloin liike oli kasvusuunnassa.

– Hyvä yhteishenki on kuitenkin pitänyt ilmapiirin iloisena, ja monet asiakkaat ovat luonamme uskollisesti käyneet, hän iloitsee.

Väkirajoitukset on New Hairstoressa otettu huomioon niin, että kaikki kuusi paikkaa eivät ole kerralla käytössä.

– Tilanteesta huolimatta joinakin päivinä kuudeskin paikka olisi kyllä tullut tarpeeseen. Toisaalta meillä on nyt enemmän päiviä, jolloin miehitys on vähäisempää, ja sellaiset päivät ovat riskiryhmäläisillekin jossain määrin turvallisempia. Näitä hiljaisempia aikoja kannattaa kysyä suoraan liikkeestä soittamalla.

– Koronavilkku meillä on käytössä ilmeisesti kaikilla, mutta ilmoituksia emme iloksemme ole saaneet kertaakaan.

Maskeja liikkeessä käyttävät niin henkilökunta kuin asiakkaatkin. Alkuun se tuntui Kiurun mukaan haastavalta ja tukalalta, mutta siihen on jo hyvin totuttu.

– Jossain vaiheessa huomasimme, että ei siitä haittaa ole asiakkaankaan kasvoilla hiuksia leikattaessa tai värjätessä. Ainoastaan parran siistimisessä maskia ei voi käyttää. Hiuksia leikattaessa korvat on helppo kiertää siisteiksi kuminauhasta huolimatta. Värjäyksen yhteydessä kuminauha saattaa sotkeentua, jolloin kertakäyttömaski on parempi – ja niitähän meillä on tarjolla kaikille, Kiuru kertoo.

Emotionissakin noutopalvelu

Emotionin liikkeessä on haluttu pitää hiljaisista ajoista huolimatta pitkät aukioloajat, jotta asiakkaat voivat asioida rauhallisesti ja riittävillä etäisyyksillä. Käytössä ovat kaikki tutuiksi tulleet turvakäytännöt, kuten käsidesit, opasteet, lattiatarrat ja kassojen suojapleksit.

– Tällä hetkellä emme myöskään rahasta vierekkäisillä kassoilla. Henkilökunnallamme on käytössä joko kasvomaskit tai kasvovisiirit. Olemme tehostaneet puhdistamista erityisesti kosketuspinnoilla, apulaismyymäläpäällikkö Janni Falck kertoo.

Emotionilla on nyt tarjolla myös noutopalvelu, jota se markkinoi sosiaalisessa mediassa ja myymälänäytöillä. Asiakas voi soittaa myymälään, tilata tuotteet ja maksaa noutaessa. Tästä on tullut Falckin mukaan kiitosta asiakkailta, ja hän uskoo, että palvelu on tullut jäädäkseen.

Myös meikkiaikoja Emotionista kysellään edelleen paljon, sillä juhlia vietetään korona-aikaankin.

– Valitettavasti emme tee mitään ehostuksia tällä hetkellä, Falck sanoo.

Sisäisesti Hämeenmaalla käytössä oma Kysy ja vastaa koronasta -keskusteluchat, jossa voi kysyä rohkeasti koronasta, mikä ikinä asiassa mietityttää. Siihen on automaattisesti liitetty jokainen hämeenmaalainen, jotta kaikki saavat ajankohtaista tietoa ja ohjeistuksia.

Klassikkotuotteet noutaen

Picnicin ravintolapäällikkö Heidi Öyhönen iloitsee siitä, että ravintola on pystynyt koko ajan pitämään ovensa auki. Aukioloaikoja on hieman supistettu ja valikoimaa muokattu tähän hetkeen sopivaksi.

– Tiesimme jo viime keväältä, mitä take away -ravintolaksi siirtymiseltä voi odottaa. Kaikkia klassikkotuotteitamme saa kätevästi mukaan: täytettyjä patonkeja, uuniperuna-annoksia, salaatteja ja bakerytuotteita. Meillä on käytössä Wolt, jonka kautta tuotteet saa kotiin kuljetettuna. Viime kesänä meille tuli uutena myös Picnic Suomi -ennakkotilaussovellus, jonka kautta tuotteet voi tilata ja maksaa ennakkoon ja käydä vain nappaamassa ravintolalta mukaan, Öyhönen kertoo.

Asiakkailta Picnicissä toivotaan turvavälien muistamista jonotettaessa ja maskin käyttöä.

– Olemme superkiitollisia jokaisesta asiakkaasta, joka meillä asioi ja tukee meitä tänä poikkeusaikana, Öyhönen kiittää.

Ajanvietto kiellettyä

Goodmanin tiloissa kehotetaan välttämään turhaa oleskelua ja jättämään penkit senioreiden ja liikuntarajoitteisten käyttöön. Lasten leikkipaikka sekä muut yleiset tilat on suljettu tai rajattu pois käytöstä.

– Ajan viettäminen Goodmanin yhteisissä tiloissa, on tällä hetkellä viranomaisten taholta kielletty, mutta liikkeissä saa normaaliin tapaan asioida. Liikkeetkin ovat omalta osaltaan tehostaneet epidemian torjuntatoimia. Suhteellisen väljissä ja hiljaisissa liikkeissä asiointi onkin tällä hetkellä turvallista, Virpi Tuupanen painottaa.

Tapahtumat siirtyvät

Tapahtumat ja kampanjat Goodmanissa on kevään ajalta siirretty tulevaisuuteen.

– Tiedotamme niistä asiakkaille heti, kun viranomaisten määräykset lievenevät ja kampanjoita voi taas alkaa järjestää. Todennäköisesti menemme kesän yli varsin maltillisin järjestelyin, ja syksyn osalta odotamme, että saamme järjestää jo isompiakin tapahtumia. Sitä hetkeä onkin jo vuosi odoteltu. Tsempataan turvallisuusasioiden kanssa vielä hetki ja pyritään saamaan hämeenlinnalaisten olohuone eloon jälleen syksyksi! Tuupanen kannustaa.

Lue lisää kauppakeskuksen turvallisuustoimista sekä liikkeiden nouto- ja kotiinkuljetuspalveluista www.kauppakeskusgoodman.fi