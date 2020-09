Goodmanissa tarjolla makuelämyksiä - Katso video!

Helppoa herkuttelua Raxissa

Juuri avautuneessa Rax Pizzabuffet -ravintolassa pääsee herkuttelemaan buffetpöydässä, jossa on tarjolla, pizzoja, salaattia, lämpimän pöydän vaihtoehtoja sekä kylmiä ja kuumia juomia.

– Kaiken kruunaa suussa sulava pehmytjäätelömme. Erilaisten ruokavalioiden ystävät ruokailevat helposti saman pöydän ääressä, koska kukin kokoaa oman annoksensa kymmenistä herkullisista vaihtoehdoista. Nälälle hyvästit hyvällä ruoalla – aina omalla maulla, ravintolapäällikkö Wilma Teppola sanoo.

Susheja ja aasialaista Itsudemossa

Itsudemo Sushi on yksi Suomen suurimmista sushi-brändiketjuista, ja sillä on yli 35 ravintolaa ja supermarkettisushibaaria monissa Suomen kaupungeissa ja alueilla. Goodmanissa ravintola avautui tämän vuoden toukokuussa.

– Laatu on tärkein brändissämme, joten voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluja.

Ravintolassamme on 30 sushilajiketta, yli 20 erilaista aasialaista ruokaa, salaattia ja jälkiruokaa jne. Lisäksi tarjoamme ravintolan noutopalveluita, tilauksen voi tehdä wolt/Foodora-takeaway -sovelluksilla ja Itsudemon kotisivujen kautta, Lisa Wu ja Huang Heng Itsedemo-ketjusta kertovat.

Kotoista Huikopalasta

Lounaskahvila Huikopala tarjoaa kotoisia makuelämyksiä niin kahvilatuotteiden kuin lounaspöydän parissa. Valikoimaa täydentävät erikoiskahvien tarjonta ja Hesburgerin palvelut.

– Raikkaita makuelämyksiä laadukkaista raaka-aineista pääsee nauttimaan uudistetussa miljöössä, joka tarjoaa leppoisaa tunnelmaa ja ruokarauhaa. Huikopalassa korostetaan itsetehtyjä suolaisia ja makeita herkkuja, jotka vievät asiakkaan lapsuudesta tuttujen makujen äärelle, ravintolapäällikkö Mika Leivo kertoo.

Huikopalan henkilökunta on Leivon mukaan täynnä positiivisia alan rautaisia ammattilaisia, joille asiakkaiden viihtyminen ja heidän toiveidensa täyttäminen ketterästi on sydämen asia. He palvelevat jokaista pilke silmäkulmassa

– Tervetuloa nauttimaan herkullisesta lounaasta, rennosta yhdessäolosta ja aromikkaista erikoiskahveista!

Hyvällä omallatunnolla Picnicissä

Picnic haluaa tarjota maistuvaa ruokaa, jota voi syödä hyvällä omallatunnolla ja joka tuntuu hyvältä vielä syömisen jälkeen.

– Picnicin tehtävänä on ollut piristää asiakkaan päivää vuodesta 1991 lähtien. Valikoimassa on esimerkiksi rapeita patonkeja, raikkaita smoothieita, täyttäviä uuniperuna-annoksia ja ihania jälkkäriherkkuja. Meidän salaattimme kokivat täyden uudistumisen viime kuussa, kun kokkien Hanna Gullichsenin ja Sami Rekolan meille suunnittelemat salaatit lanseerattiin. Salaatit ovat ravitsevia, hyvää tekeviä ja värikkäitä, kotimaisilla raaka-aineilla. Ja rapea salaattimme tulee Turusta Deliverdeltä, esimies Heidi Äyhönen kertoo.

Salaatit saa koottua itse valitsemillaan täytteillä Picnic-salaattipohjaan tai valittua valmiiksi mietityn vaihtoehdon, kuten Lohi-pottusalaatin.

– Salaatinkastikkeissakin on uutuuksia, jotka on suunniteltu vain meille, esimerkiksi raikas omena-inkivääri kastike. Lisäksi kaikki take away -pakkauksemme ovat biohajoavia.

Kahvipavut Picniciin tulevat helsinkiläiseltä pienpaahtimolta Kaffa Roasteryltä, missä Picnicillä on oma paahtaja Jonna. Valittavissa on suodatinkahveista tummapaahtoinen Picnic-kahvi tai vaaleapaahtoinen kausikahvi, myös espressopavut tulevat kaffalta.

Kaikkia annoksia on saatavilla joka päivä iltaan asti.

Makuja maailmalta Il Mondosta

Picnicin naapurissa on Cafe Il Mondo, josta saa makuelämyksiä ympäri maailmaa. Tarjolla on aamupalaa, lounaita, jälkiruokia, välipaloja, erikoiskahveja ja -teetä.