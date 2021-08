Goodmanissa voi tehdä etätöitä - Katso videolta miltä uusi yhteistyötila näyttää

Goodmanin yläkerroksessa on avautunut käyttäjille maksuton GoodWork-etätyöpiste.

– Tilaan ei ole ajanvarausta, sinne voi vain astella sisään, jos vapaita paikkoja on. Siellä saa viipyä kauppakeskuksen aukiolojen mukaan niin kauan kuin tarvitsee, kauppakeskuspäällikkö Virpi Tuupanen toivottaa etätyöntekijät tervetulleeksi.

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustan palvelupäällikkö Sari Hagemeier kävi testaamassa, miltä työnteko GoodWorkissa tuntuu. Hän ihastui hillityn harmaansävyiseen paikkaan jo ovella.

– Tila vaikutti heti harmoniselta, tuli rauhallinen ja mukava fiilis. Mielestäni se on hyvin sisustettu ja nätiksi laitettu. Ohjeistukset ovat selkeät, ei tarvinnut miettiä, miten toimitaan. Tuli tunne, että voi rauhassa tehdä töitä ja keskittyä. Tuolikin tuntui oikein mukavalta istua, hän kiittelee.

Myös pieniä tapaamisia ja palavereita voi GoodWorkissa pitää. Varsinkin pyöreät pöydät soveltuvat jutusteluun hyvin.

– Voi kutsua vaikka jonkun yhteistyökumppanin ideoimaan ja istahtamaan pöydän ääreen ja samalla käydä lounaalla palaverin jälkeen, Hagemeier suunnittelee.

Tilan seinältä löytyvät GoodWork-säännöt, joissa sanotaan muun muassa, että paikka toivotaan jätettävän aina siistiin kuntoon seuraavaa tulijaa varten ja keskustelu on sallittua, kunhan ottaa huomioon muut käyttäjät.

– Työtila on puhdas ja ilma raikas, joten koronavastuullisuuttakin ajatellen se on siisti. Kaikki on kunnossa, Hagemeier suitsuttaa.

Isona etuna Hagemeier pitää Goodmanissa sitä, että kaikenlaisen työpäivän aikana tarvittavan pystyy hankkimaan läheltä.

– Ympäriltä löytyy elämää, on ihana olla keskellä kaikkea. Jos vaikka kynästä loppuu muste, voi hakea kirjakaupasta uuden, tai jos likaantuu paita, voi ostaa lähikaupasta toisen, hän ihastelee.

Omia eväitä ja talon kahviloista haettuja juotavia voi tilassa syödä muistaen siisteyden, mutta lounaalle pääsee ihan kulman taakse. Valittavana on useita eri ravintoloita. Tietokoneen ja muut tavarat voi muualla asioinnin ajaksi jättää GoodWorkin omaan lukolliseen säilytyslokerikkoon turvaan.

– Lounasvalikoima Goodmanissa on ihan älyttömän hyvä. Joka päivä voi syödä vaikka eri ruokaa ja valita sushia, hyviä salaatteja tai kotiruokia. Se on paikan ehdottomia vahvuuksia, Hagemeier sanoo.

Vessaankaan etätyöpisteestä ei ole pitkä matka, sillä yleisö-wc sijaitsee samassa kakkoskerroksessa.

Kauppakeskuksessa helppoa on myös se, että auton saa pysäköityä maksutta alakerroksien parkkitasoille. Etätyötilassa taas on oma langaton digiverkko vapaassa käytössä.

Useiden pöytien ja tuolien sisältämä GoodWork rakennettiin jo viime vuoden lopulla, mutta koronatilanteen takia sen avaaminen viivästyi. Tuupasen mukaan Goodmanin tarkoituksena on palvella kuluttajia mahdollisimman monella tavalla.

– Haluamme, että kauppakeskuksessa viihdytään ja vietetään aikaa. Vaikka työtila on ilmainen, totta kai ajattelemme, että samalla kuluttajat käyttävät myös muita palveluja samalla käynnillä. Sillä tavalla saamme enemmän kävijöitä ja liikkeet asiakkaita, hän sanoo.

Tuupanen uskoo, että GoodWorkille on tilausta, sillä etätyö on koronan vuoksi lisääntynyt aiemmasta, ja tulevaisuudessakin todennäköisesti yhä useampi tekee töitä etänä.

– Jos on kotona vaikka pieniä lapsia, välillä saattaa olla sellainen tilanne, että halutaan vähän työrauhaa.

Hagemeier tekisi hyvin mielellään töitä GoodWorkissa.

– Tämä on kiva ja miellyttävä etätyöpaikka. Työhön pystyy keskittymään ihan rauhassa, eikä tarvitse miettiä samalla pyykinpesua ja muita tekemättömiä kotitöitä. Työpäivän voi aloittaakin ihan eri tavalla kuin kotona. Ja kun lähden täältä kotiin, menen S-Marketin kautta ja haen sieltä kauppakassin mukaani. Saan oikeastaan kaiken tarvitsemani samasta talosta. Uskon, että GoodWork löytää oman käyttäjäkuntansa.

GoodWorkin ja Goodmanin aukioloajat: ma–pe 8–21, la 8–19, su 11–19.