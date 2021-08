Hämeen Akku sai uudet yrittäjät

Suomen Akut on Rovaniemellä 1958 perustettu perheyritys. Kari Rautionaho osti sen vanhemmiltaan vuonna 2012, ja jo seuraavana vuonna yritys laajeni Savonlinnaan. Nyt myymälöitä on seitsemässä kaupungissa, edellisten lisäksi Kuopiossa, Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella. Verkkokaupan yritys avasi 2011.

– Kasvupolku lähti maahantuonnista 2009. Tavoitteenamme on kasvaa tasaisesti niin, että jossakin vaiheessa meillä on 16 myymälää. Hämeenlinnassa pääsimme Janin ja Juuson kanssa yhteiseen päämäärään; meillä on halu kasvaa, ja heillä oli halu myydä liiketoiminta pois, Rautionahot kertovat.

Suomen Akkujen toiminta pohjaa vahvaan maahantuontiin, suureen valikoimaan ja hyvään palveluun. Tuotteita on jo peräti noin 9 000, ja määrä kasvaa koko ajan, kun erilaisia laitteitakin tulee markkinoille yhä lisää.

– Menestyksemme perustana ovat huippu asiakaspalvelu, hyvät tuotteet ja järkevä hinnoittelu. Kivijalka ja verkkokauppa ovat kuin pariskunta, ne täydentävät toisiaan. Verkkokaupan sivut päivittyvät viiden minuutin välein, joten asiakkaat näkevät reaaliajassa, mitä tuotteita missäkin on tarjolla, Rautionahot kertovat.

Asiakas saa tavaran pikaisesti, vaikkei sitä jostain liikkeestä heti löytyisikään. Sen voi myös tilata verkkokaupasta kotiin. Suomen Akuilla on maassamme alan laajin valikoima, kelloparistosta isoihin akkuihin. Yritys myy paljon myös aurinkopaneeleita, joita se tuo itse maahan.

– Pyrimme aina siihen, että asiakas saa tuotteen nopeasti. Tarve tulee yleensä äkkiä, siksi valikoimaa pitää olla isosti.

Suomen Akuilta saa myös palvelua, jossa laitteen, kuten sähköhammasharjan, vanha akku pystytään kennottamaan uuden veroiseksi.

Hämeenlinnan liikkeessä kaksi myyjää jatkavat vanhoina työntekijöinä, sen sijaan Pitkäsen veljekset siirtyvät hengähdystauolle. He ovat olleet yrittäjiä kolmannessa polvessa.

– Kiitämme vuosikymmeniä kestäneistä asiakassuhteista. Tiedämme, että liike jää hyviin käsiin. Ala menee vauhdilla eteenpäin ja tarvitaan isoja panostuksia. Me puhallamme nyt vähän aikaa happea ja mietimme tulevaa, Pitkäset summaavat.

Rautionahot muuttivat hiljattain Rovaniemeltä Pirkkalaan, ja he toivovat ehtivänsä tutustua Hämeenlinnaan muutoinkin kuin akkuliikkeen pyörittämisen tiimoilla.

Suomen Akut Oy Hämeenlinnan myymälä

Avoinna ma-pe 8.00–17.00,

Lukiokatu 36, 13130 Hämeenlinna

p. (03) 6169909

hameenlinna@suomenakut.fi

www.suomenakut.fi