Hämeen Yrityspalvelut -kokonaisuudessa on etusijalla asiakaslähtöisyys

Hämeen Yrityspalvelujen kautta on mahdollista saada tukea monenlaisiin tilanteisiin. Asiakkaan ei tarvitse etukäteen itse tietää, minkälaista apua hän voisi saada, vaan asiantuntija auttaa kartoittamaan tilanteen ja etsimään sopivat ratkaisut. Tarjolla on mm. uuden yrittäjän palveluita, tukea rekrytointiin ja muutostilanteisiin, kasvun ja kansainvälistymisen neuvontaa, palveluita ja koulutuksia henkilöstön kehittämiseen sekä rahoitusta.

Tärkeä osa tarjottavien palvelujen esittelyä on Hämeen Yrityspalvelut -sivusto. Sen rakennetta, palvelukuvauksia ja digitaalisia yhteydenottotyökaluja on muokattu ja paranneltu asiakkaiden sekä asiantuntijoiden mielipiteiden pohjalta. Sivustolle on lisätty yhteydenottolomake sekä chatbotti helpottamaan tiedon löytämistä. Lisäksi sivulla on paikallisten asiantuntijoiden suorat yhteystiedot.

Yhteistyön avulla saadaan parempia palveluja

Tavoitteena on myös tiivistää yrityspalveluja tarjoavien tahojen yhteistyötä. Mukana Hämeen Yrityspalvelujen kehittämisessä ovat myös paikalliset yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt sekä Hämeen kauppakamari.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat Team Finland -aluetiimit, joissa ELY-keskuksen, Business Finlandin, TE-toimiston ja Finnveran asiantuntijat työskentelevät yhdessä yrityksen kasvun tukemiseksi. Hämeen Yrityspalvelut linkittyy osaksi maakunnallista Team Finland -toimintaa.

Yhteistyössä muiden seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa on tarkoituksena lisätä eri tahojen asiantuntijoiden ja näin ollen yritysten tietoisuutta erilaisista vaihtoehdoista. Hämeen Yrityspalvelujen sivuille kootaan tietoa myös muiden kuin ELY-keskuksen ja TE-toimiston mahdollisuuksista yrityksille.

Asiakkaat mukana kehittämisessä

Yrityspalvelukokonaisuuden kehittämiseen on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta React EU -rahoituksena. DigiHäme – Helposti saavutettavat yrityspalvelut -hankkeen avulla kehitetään yritysten palvelupolkuja ja digitaalisia palveluita.

”Meidät kutsuttiin mukaan DigiHäme-hankkeen asiakasraatiin. Ensimmäisessä vaiheessa oli työpaja, jonka alussa esiteltiin lyhyesti Hämeen Yrityspalveluita sekä DigiHäme-hanketta ja käytiin läpi uuden mallin suunnitelmia. Asiakasraadin yrityksiä kuultiin aidosti ja pääsimme osallistumaan kokonaisuuden kehittämiseen ja antamaan näkemyksiä suunnitelmista. Seuraavaksi konsultit haastattelivat minua Hämeen Yrityspalveluista ja uudesta mallista. Lopuksi oli vielä asiakasraadin työpaja, jossa pääsimme antamaan konkreettisia kehitysehdotuksia Hämeen Yrityspalveluiden nettisivustosta asiakkaan näkökulmasta. Kehittämisessä huomioitiin hienosti asiakasyritykset ja meidän näkemyksemme”, kertoo toimitusjohtaja, yrittäjä Marianne Nurminen TK-Työkalutiimi Oy:stä.